Roma ‘kao gost’ slavila u rimskoj derbiju, Pellegrini jedinim pogotkom srušio Lazio

(AP Photo/Alessandra Tarantino by Guliver

Nedjeljni program u ligama Petice otvoren je velikim rimskim derbijem između Lazija i Rome. U dvoboju 4. kola Serie A slavila je Roma minimalnim rezultatom 1:0, a junak pobjede bio je Lorenzo Pellegrini.

Presudni trenutak dogodio se u 38. minuti kada je Nuno Tavares neoprezno izgubio loptu u vlastitom kaznenom prostoru. Argentinac Matias Soulé proslijedio ju je do Pellegrinija, a kapetan Rome preciznim udarcem pogodio mrežu Ivana Provedela. Nakon toga gosti su mirno kontrolirali utakmicu i sačuvali prednost do kraja.

Ovim trijumfom Roma je skočila na četvrto mjesto ljestvice sa devet bodova iz četiri kola, dok je Lazio ostao na samo tri boda i trenutno zauzima 14. poziciju.

Derbi je pratila i iznimno pojačana sigurnosna kontrola u Rimu. Talijanska policija bila je u stanju visoke pripravnosti zbog dolaska ekstremnih navijačkih skupina iz cijele Europe. Na Olimpijskom stadionu, uz Romine ultrase, viđeni su i pripadnici navijačkih skupina Dinama, Atlético Madrida i Panathinaikosa.