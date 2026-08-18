Rodri je novi igrač Barcelone: ‘Gospodar prostora i vremena’ stigao na Camp Nou

La Liga 18. kol 202619:05 0 komentara
Screenshot: Barcelona

Rodri (30) novi je igrač Barcelone.

Katalonski velikan službeno je potvrdio dolazak španjolskog veznjaka iz Manchester Cityja, čime je zaključena jedna od najvećih transfernih priča ovog ljeta. U Barceloni su ga u objavi predstavili kao “gospodara prostora i vremena“.

Barcelona je nakon nekoliko odbijenih ponuda uspjela dogovoriti transfer vrijedan između 70 i 75 milijuna eura. Rodriju je ostala još samo jedna godina ugovora s Cityjem, što je dodatno olakšalo posao Kataloncima.

Španjolac tako nakon sedam godina napušta Manchester City, u koji je stigao 2019. iz Atletico Madrida. U međuvremenu je postao jedan od ključnih igrača Guardioline momčadi, a posebno se pamti njegov pogodak u finalu Lige prvaka 2023. protiv Intera, kojim je Cityju donio prvi europski naslov.

Rodri je vrhunac individualne karijere dosegnuo godinu kasnije, kada je osvojio Zlatnu loptu. Sada se vraća u Španjolsku, kao jedan od najboljih svjetskih veznjaka i aktualni svjetski prvak, postaje novo veliko pojačanje Barcelone.

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