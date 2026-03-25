Robert Prosinečki porazom debitirao u novoj izborničkoj ulozi, slijedi mu okršaj protiv ‘susjeda’

Njegova momčad izgubila je 1:0 od Ekvatorijalne Gvineje (108. na FIFA-inoj ljestvici) u prijateljskoj utakmici odigranoj u turskoj Antaliji, a jedini pogodak postigao je Josete Miranda iz kaznenog udarca u 40. minuti.

Kirgistan, koji trenutačno drži 104. mjesto na FIFA-inoj ljestvici, već 28. ožujka na istom mjestu očekuje novi prijateljski susret, ovaj put protiv Madagaskara, koji je 105. reprezentacija svijeta i ujedno susjed na ljestvici.

Podsjetimo, Prosinečki je posljednji angažman imao na klupi Crne Gore, s koje je smijenjen nakon teškog poraza 4:0 od Hrvatske u Maksimiru u kvalifikacijama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Prije točno godinu dana stigao je do svoje posljednje trenerske pobjede, kada je s 1:0 svladao Farske Otoke u Nikšiću, a nakon toga u pet uzastopnih utakmica ne zna za pobjedu.