Robert Mudražija odlazi iz Dinama?!

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige na Maksimiru doživio težak poraz 0:3 od Celte Vigo, a još jednom se među pričuvama našao Robert Mudražija.

Veznjak je ove sezone na marginama momčadi i priliku je od početka dobio samo u Kupu protiv Dinama iz Predavca, dok u ostalim utakmicama skuplja tek simbolične minute.

Iako je Mudražija veliki navijač Dinama, jasno je da mu trenutna situacija ne ide u prilog. U veznom redu vlada jaka konkurencija, pa se čini da će i u nastavku sezone teško doći do ozbiljnije uloge.

Zbog toga, kako doznaje tportal, postoji velika mogućnost da već ove zime napusti Maksimir. Najizglednija opcija je posudba do kraja sezone, no ne isključuje se ni trajni transfer. Interes su pokazali brojni klubovi, a jedan od njih je mostarski Zrinjski, koji vodi Igor Štimac.