Rio Ferdinand otvoreno progovorio o vlastitom zdravlju, mora koristiti invalidska kolica

Nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda i bivši engleski reprezentativac Rio Ferdinand nije u najboljem zdravstvenom stanju.

Veliki borac godinama je igrao uz razne terapije i injekcije, a čini se da to danas dolazi na naplatu. Zbog kroničnih problema s leđima povremeno ne može hodati te mora koristiti invalidska kolica.

Legendarni branič otvoreno je govorio o ozbiljnim zdravstvenim posljedicama koje je ostavila njegova blistava karijera.

Bolovi u leđima javljaju se iznenada i mogu ga potpuno imobilizirati na nekoliko dana te ističe kako u tim momentima mora koristiti invalidska kolica. Iako se u javnosti pojavljuje bez vidljivih posljedica, Ferdinand ističe da se iza toga krije dugotrajna borba s vlastitim tijelom. Tek nakon završetka karijere počeo je sustavno raditi na prevenciji ozljeda, a ne samo na saniranju posljedica.

Ferdinand je u Dubaiju, gdje se s obitelji preselio, započeo holistički pristup zdravlju uz redovitu fizioterapiju, manualne terapije i prilagođene treninge. Cilj mu je dugoročno očuvati pokretljivost i kvalitetu života.

Unatoč svemu, Rio odbija pasivan način života jer smatra da mu kretanje pomaže i fizički i mentalno. Istodobno je svjestan da mora paziti na granice vlastitog tijela, ali vjeruje da je umjerena aktivnost ključna za kontrolu bolova. Englez je priznao da je cijena vrhunskog sporta visoka te da napokon zdravlje stavlja na prvo mjesto.

Četrdesetsedmogodišnjak je uglavnom u odličnoj formi, no kada se bolovi u leđima pojave, sve to pada u vodu.