Rijekin protivnik u Konferencijskoj ligi do lagane pobjede u ciparskom prvenstvu

Suparnik Rijeke u doigravanju za osminu finala nogometne Konferencijske lige, ciparska Omonia u susretu je 22. kola domaćeg prvenstva s uvjerljivih 3-0 na svom terenu svladala Paralimni.
Strijelci su bili Semedo (45+2), Mmaee (59) i Andreou (77).
Omonia je vodeća na ljestvici sa 54 boda, osam više od drugog AEK-a iz Larnace, a 12 od trećeg Apollona koji imaju po susret manje.
Paralimni je zadnji sa samo jednim bodom.
Omonia i Rijeka prvi će susret igrati u četvrtak na Cipru, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.
