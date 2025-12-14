Rijeka umjesto Fruka želi dovesti bivšeg reprezentativca

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nije tajna da bi najbolji igrač SHNL-a Toni Fruk trebao napustiti Rijeku, no novosti stižu i na ulaznom planu. Riječani su sezonu otvorili vrlo loše, i to nakon što su se prvi put nakon osam godina okitili naslovom prvaka.

Ipak, trener Víctor Sánchez uspio je stabilizirati momčad, iako je jasno da su promjene u igračkom kadru neizbježne.

Odlazak Fruka predstavljao bi velik udarac jer je riječ o kvaliteti koju nije lako nadomjestiti. Prema pisanju Germanijaka, Rijeka je zato vrlo zainteresirana za dovođenje Marka Roga. Riječ je o dugogodišnjem interesu, budući da su ga s Rujevice pokušali dovesti i tijekom ljeta, no taj se transfer tada nije realizirao.

Rog je trenutačno igrač Cagliarija, ali je ove sezone nastupio tek jednom, u Kupu, što jasno upućuje na to da nema ozbiljnu perspektivu na Sardiniji. Situaciju dodatno komplicira interes Rapida iz Bukurešta, koji se Rogu navodno čini privlačnom opcijom. Kako će se sve rasplesti, još nije poznato, no pregovori su i dalje aktivni.

Bivši hrvatski reprezentativac najveći je trag ostavio u Dinamu, za koji je upisao 102 nastupa uz 12 pogodaka i devet asistencija. Uz Roga, navodi se i da je Rijeka zainteresirana za napadača Marina Ljubičića, no taj bi transfer bio znatno teži za realizaciju zbog visoke odštete i plaće.