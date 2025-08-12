Rijeka traži preokret u Irskoj, a ovo je vjerojatni sastav kojeg će izvesti Đalović

Radomir Đalović na raspolaganju ponovno ima Tonija Fruka, koji je odradio suspenziju i trebao bi predvoditi momčad u lovu na plasman u Europu. Prolaz bi Rijeci osigurao četvrto pretkolo Europa lige i najmanje grupnu fazu Konferencijske lige.

Đalović ne može računati samo na suspendiranog Gabrijela Rukavinu, dok se u stoperski par sa Stjepanom Radeljićem vraća Ante Majstorović. Bekove bi trebali držati Ante Oreč i Mladen Devetak, a u veznoj liniji se očekuju Tiago Dantas i Dejan Petrovič. Fruk i Niko Janković su sigurni u ofenzivnom dijelu, dok bi u vrhu napada od prve minute trebao krenuti Duje Čop.

Na krilima su opcije Luka Menalo i Merveil Ndockyt, no moguće je da će Đalović iznenaditi s Justasom Lasickasom na desnoj strani, iako mu je prirodna pozicija bek. Litavac je već korišten na krilu, a njegova pojava na konferenciji za medije dodatno sugerira startnu ulogu u ovoj ključnoj utakmici, prenosi Index.

Mogući sastav Rijeke: Zlomislić – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Dantas, Petrovič – Lasickas, Fruk, Janković – Čop