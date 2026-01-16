Rijeka saznala protivnika za play-off Konferencijske lige

Podijeli :

xRobertxZoricx/xSPPx Sportspressphoto_SPR72988 via Guliver Image

Rijeka je saznala protivnika za play-off Konferencijske lige. Budući da je završila na 16. mjestu tablice, klub je mogao dobiti dva moguća suparnika: poljsku Jagielloniu, koja je 17. na domaćoj ljestvici, ili ciparsku Omoniju, koja je 18. Utakmice play-offa igrat će se 19. i 26. veljače. Ždrijeb im je na kraju dodijelio ciparsku Omoniju.

Ako Rijeka prođe doigravanje, poznato je s kim može igrati u osmini finala. Hrvatski prvak ići će na francuski Strasbourg ili poljski Raków, neku od prve dvije momčadi nakon ligaške faze natjecanja. Prva utakmica na rasporedu je 12. ožujka, a uzvrat 19. ožujka.

Omonia se trenutačno nalazi na vrhu ciparskog prvenstva te ima dva boda prednosti ispred drugoplasiranog Pafosa, koji ove sezone nastupa u Ligi prvaka. Prema procjeni Transfermarkta, ukupna vrijednost momčadi iznosi oko 17 milijuna eura, što je otprilike dvostruko manje od vrijednosti Rijeke.

U redovima Omonije nastupa i nekoliko poznatih imena s hrvatskih travnjaka. Stoper Stefan Simić stigao je iz Hajduka, dok je zadnji vezni Mateo Marić tri godine nosio dres zagrebačke Lokomotive. Momčad predvodi iskusni Stevan Jovetić, 36-godišnji crnogorski reprezentativac s bogatom karijerom u klubovima poput Fiorentine, Manchester Cityja, Intera, Seville i Monaca.

Prva utakmica igrat će se 19. veljače u Nikoziji, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.

Rijeka je u ligaškom dijelu natjecanja zauzela 16. mjesto, dok je Omonia bila 18.

Finale ovosezonske KL na programu je 27. svibnja u Leipzigu.