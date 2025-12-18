Rijeka saznala potencijalne suparnike u nokaut fazi KL! Imat će sjajne šanse za prolaz dalje

Podijeli :

Rijeka je u šestom, ujedno posljednjem kolu Konferencijske lige odigrala bez pogodaka protiv Šahtara u Krakovu. Ovim remijem hrvatski prvak završio je natjecanje na 16. mjestu s ukupno devet bodova te osigurao prolazak u nokaut-fazu i europsko proljeće prvi put nakon 46 godina.

Osam najbolje plasiranih momčadi izborilo je izravan plasman u osminu finala, dok će se za preostalih osam mjesta boriti ekipe koje su završile između 9. i 24. pozicije. Rijeka će tako morati proći dodatnu nokaut-rundu, odnosno dvomeč, kako bi se domogla osmine finala.

Sustav ždrijeba već je unaprijed definiran – deveti i deseti na tablici igrat će protiv 23. ili 24., jedanaesti i dvanaesti protiv 21. ili 22., i tako redom. Budući da je Rijeka završila na 16. mjestu, već su poznata i dva moguća protivnika.

Riječani će u doigravanju igrati protiv 17. Jagiellonije iz Poljske ili 18. Omonije s Cipra. Ždrijeb za ovu fazu natjecanja održat će se 16. siječnja, dok su utakmice playoffa na rasporedu 19. i 26. veljače.