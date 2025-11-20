Rijeka rasprodala Rujevicu za Jadranski derbi s Hajdukom

Ove sezone već su se jednom susreli, a bilo je to u 5. kolu na Poljudu kada su odigrali 2:2. Rijeka je vodila golovima Luke Menala i Brune Bogojevića, dok je Hajduk oba puta izjednačio preko Rokasa Pukštasa, koji je u 96. minuti donio bod Splićanima.

Može li Garcia prekinuti Hajdukov negativan niz u Rijeci? Posljednju pobjedu donio je današnji igrač Nantesa Fruk uoči Hajduka: ‘Savršena utakmica za vratiti poljuljano samopouzdanje’

Hajduk u derbi ulazi kao vodeća momčad lige s 29 bodova, četiri više od Dinama. Rijeka je trenutačno tek osma s 14 bodova.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg, uz pomoćnike Gorana Patakija i Kristijana Novosela, dok je Zdenko Lovrić četvrti sudac. U VAR sobi bit će Ivan Matić i Ante Čuljak.