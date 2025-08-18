Rijeka poslala stopera na posudbu u jednu od najboljih momčadi srpskog prvenstva

Podijeli :

HNK Rijeka

Nije dobio pravu priliku na Rujevici...

Rijeka je odlučila poslati makedonskog stopera Jovana Maneva na posudbu u redove srpskog prvoligaša Novog Pazara, piše Novi list. Posudba vrijedi do kraja aktualne sezone, a uključuje i opciju otkupa, iako detalji odštete ostaju povjerljivi između klubova.

Manev je s Rijekom ugovorom vezan do ljeta 2027. godine, no trener Radomir Đalović ne vidi ga u užim planovima za ovu sezonu. Za 24-godišnjeg stopera odlazak u Srbiju predstavlja priliku da dobije kontinuitet utakmica i pokuša povratiti formu. Novi Pazar, koji je prošlu sezonu završio na trećem mjestu Superlige,a solidno je ušao i u novu sezonu te nakon četiri kola ima sedam osvojenih bodova.

Manev je u Rijeku stigao u veljači ove godine iz turskog Adana Demirspora, no u dresu momčadi s Rujevice upisao je tek sedam službenih nastupa.

Ranije je nastupao za Osijek i makedonsku Bregalnicu, a na reprezentativnoj razini skupio je 11 nastupa za Sjevernu Makedoniju.