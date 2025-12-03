Rijeka kod jesenskog prvaka 2. NL traži četvrtfinale Kupa, Sopićev Osijek gostuje u Varaždinu

Od 13 sati Mladost Ždralovi, koja je ujedno i jesenski prvak 2. NL, dočekuje Rijeku, dok je od 17 sati na rasporedu derbi u Varaždinu, gdje domaći Varaždin dočekuje Osijek. Do sada su četvrtfinale izborili Dinamo, Kurilovec, Hajduk, Slaven Belupo, Gorica i Lokomotiva.

Mladost vodi u 2. NL s dva boda više od Kustošije, dok je Rijeka, aktualni prvak Hrvatske i osvajač Kupa, sedma u SHNL-u. Gosti su veliki favorit – na njihovu pobjedu kvota je 1,35, na remi 6, a na Mladost 11.

U Varaždinu domaćin drži četvrto mjesto u SHNL-u s 20 bodova, dok Osijek dijeli posljednje mjesto s Vukovarom (12 bodova). Prema kladionicama, favorit je Osijek (2,15), pobjeda Varaždina je 3, a remi 3,05.