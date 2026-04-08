Rijeka još jednom nadjačala Slaven Belupo i izborila finale Kupa

Nogometaši Rijeke prvi su finalisti Hrvatskoga kupa nakon što su na svojoj Rujevici svladali Slaven Belupo s 2-0 (0-0).

Pogotke su za Riječane, ujedno i branitelje naslova, polučili Amer Gojak (71) i Dimitri Legbo (84).

Rijeka se plasirala u svoje 11. finale, a dosad su Kup osvajali sedam puta. Slaven Belupo je ostao bez četvrtog finala u povijesti, a dosad se nisu nikad okitili trofejom.

U vrlo siromašnom prvom dijelu Riječani su dvaput tražili kazneni udarac, prvo već u 4. minuti kada je u kaznenom prostoru pao Ante Oreč, a onda i u 45. minuti kada je Alen Grgić nehotice udario po glavi kopačkom Tea Barišića. Oba puta je sudac Igor Pajač procijenio da nema materijala za najstrožu kaznu.

Sve ostalo je proteklo i rastrganoj i sporoj igri bez pravih šansi, dok je Rijeka bila ofenzivnija, a momčad iz Koprivnice se branila.

U 55. minuti Slaven je propustio najveću priliku kada je iz protunapada Grgić iskosa s desetak metara uputio precizan šut, a vratar Martin Zlomislić uspio obraniti.

U 71. minuti Rijeka je zabila. Oreč je probio desnu stranu, njegov udarac vratar Ivan Čović obranio, ali nije uspio zaustaviti, a na odbijenoj lopti je Gojak, koji lako pogađa mrežu.

Riječani su potvrdili prolaz u 84. minuti zahvaljujući afričkoj vezi. Kongoanac Ndockyt je s desne strane uputio oštar centaršut, a na loptu je naletio Bjelokoščanin Legbo i ubacio je u praznu mrežu.

U sudačkoj nadoknadi igrač Slavena Dominik Kovačić je skoro zabio autogol, ali je vratar Čović u posljednji trenutak uspio obraniti.

U drugom polufinalu igraju večeras Gorica i Dinamo.

Finale se igra u Osijeku 13. svibnja.