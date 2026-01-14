Rijeka izgubila od slovenskog prvoligaša u jedinoj pripremnoj utakmici pred nastavak sezone

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz od slovenskog prvoligaša Kopera 1:2 u pripremnom susretu pred nastavak domaćeg prvenstva. Utakmica je odigrana u neuobičajenom formatu od tri dijela po 40 minuta, ukupno 120 minuta, kako bi svi igrači dobili priliku za igru.

Slovenska momčad povela je u 63. minuti pogotkom Ruedla, a sedam minuta kasnije Rimac je povećao prednost Kopera. Jedini pogodak za Rijeku postigao je Gruzijac Tornike Morchiladze, koji je u klub stigao prije nekoliko dana. Koper trenutačno drži treće mjesto u slovenskom prvenstvu, a ovaj dvoboj bio je jedina provjera Rijeke prije nastavka sezone.

Aktualni hrvatski prvak natjecanje nastavlja 20. siječnja gostovanjem kod Istre u Puli. Riječ je o susretu započetom sredinom prosinca koji je prekinut već u 16. minuti zbog guste magle, pri rezultatu 1:1.