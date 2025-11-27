Rijeka ima još dvije utakmice u KL, evo što im treba za prolaz

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Rijeka je na Rujevici odigrala 0:0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace u 4. kolu ligaške faze Konferencijske lige. S tim remijem stigla je do pet osvojenih bodova i trenutačno drži 24. mjesto na tablici, posljednju poziciju koja vodi u nokaut-fazu. Što joj treba do kraja da ostane među 24?

U nokaut-fazu će se plasirati 24 najbolje momčadi ligaške faze. Prvih osam ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati dodatnu rundu doigravanja za ulazak među 16 najboljih.

Prema većini projekcija, sedam bodova bi trebalo biti dovoljno za prolaz. Prošle sezone samo je jedna momčad sa sedam bodova ispala – Heart – i to zbog najslabije gol-razlike, koja je prvi kriterij nakon broja bodova.

Rijeka bi s jednom pobjedom u posljednja dva kola došla do osam bodova i time gotovo sigurno osigurala prolaz. Vrlo vjerojatno bi je naprijed odvela i dva remija, dok bi s dva poraza ili samo jednim dodatnim bodom šanse za nastavak natjecanja bile minimalne.