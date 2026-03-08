Rijeka golom Fruka iz penala slavila protiv Vukovara i smanjila zaostatak za Hajdukom na drugom mjestu

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx rijeka_omonia37-260226 via Guliver Image

U posljednjoj utakmici 25. kola SuperSport HNL-a Rijeka je na gostovanju s minimalnih 1:0 porazila Vukovar. Jedini strijelac na osječkom Gradskom vrtu bio je Toni Fruk koji je bio precizan iz kaznenog udarca.

Tijekom prvog poluvremena gledatelji u Gradskom vrtu nisu imali što za vidjeti. Riječani kao da su bili umorni od srijede i četvrtfinala Kupa protiv Hajduka te ujedno i čuvali snagu za dvoboj protiv Strasbourga koji ih očekuje za četiri dana, dok su se domaćini postavili kao da su unaprijed zadovoljni bodom. Jedino pravo uzbuđenje dogodilo se u 39. minuti kada je udarac Banovca s više od 20 metara zaustavila greda.

Nastavak je donio mnogo više zanimljivosti, prvenstveno zbog nespretnosti Vukovaraca odmah u prvoj minuti. S nekoliko nepotrebnih povratnih dodavanja uveli su Čaića u neugodnu poziciju u vlastitom kaznenom prostoru, a prije no što je veznjak domaćih uspio izbiti loptu pod noge mu se ubacio Jurić te je došlo do kontakta između dvojice igrača. Nakon intervencije VAR-a te gotovo pet minuta pregledavanja snimke Riječani su dobili priliku iz kaznenog udarca za vodstvo koju je Fruk i iskoristio.

Rijeka je u 55. minuti preko Rukavine još jednom zatresla mrežu, ali taj je gol poništen zbog minimalnog zaleđa dok je Fruk u 85. minuti propustio veliku šansu za povećanje prednosti. Legbo je probio lijevi bok i povratnom loptom pronašao Fruka na 10 metara od gola, ali najbolji igrač Rijeke uputio je preslab udarac kojega je Calhanoglu uspio blokirati pred gol-linijom.

Treća Rijeka sada ima 38 bodova, tri više od četvrtog Slavena Belupa, a četiri od petog Varaždina, dok je Vukovar 1991 ostao na dnu sa 20 bodova, tri manje od devetog Osijeka.

Na vrhu je Dinamo koji nakon 3:1 gostujuće pobjede na Poljudu ranije u nedjelju ima 57 bodova, 10 više od drugog Hajduka.