Rijeka dogovorila prvo pojačanje zimskog prijelaznog roka?

Rijeka je, prema svemu sudeći, na gruzijskom tržištu pronašla novo pojačanje.
Kako piše tamošnji portal Geo Team, krilni napadač Tornike Morchiladze (23) iz Dinamo Tbilisija postigao je dogovor s riječkim klubom te bi se na Rujevicu trebao preseliti 6. siječnja. Navodno će potpisati ugovor na dvije i pol godine, uz mogućnost produljenja na dodatnu sezonu.
Morchiladze je tijekom 2025. godine upisao 30 nastupa za Dinamo Tbilisi, pritom postigavši 12 pogodaka i dodavši jednu asistenciju. Prošle je godine nastupio i na Europskom prvenstvu za igrače do 21 godine s reprezentacijom Gruzije. Dosad je cijelu karijeru proveo u Dinamu iz Tbilisija, uz godinu i pol dana provedenu na posudbi u Telaviju. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 350 tisuća eura.
Ako se transfer realizira, Morchiladze bi bio prvo zimsko pojačanje Rijeke. Momčad trenera Victora Sancheza trenutačno zauzima peto mjesto u SuperSport HNL-u s 24 osvojena boda, dva manje od trećeplasirane Istre, a na proljeće je očekuju i nastupi u nokaut-fazi Konferencijske lige.
