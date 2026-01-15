Rijeka dogovorila dolazak već trećeg pojačanja ove zime

Podijeli :

AP Photo/Martin Mejia by Guliver

Peruanski nogometaš Alfonso Barco (24) uskoro bi trebao postati novi član Rijeke, donosi Novi list.

Nakon što su na Rujevicu stigli Gruzijac Tornike Morchiladze i mladi hrvatski reprezentativac Teo Barišić, riječki klub dogovorio je i treće zimsko pojačanje. Riječ je o defenzivnom veznjaku koji se već nalazi u Rijeci, a potpis ugovora trebao bi uslijediti u kratkom roku.

Barco u Rijeku dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ekvadorskim Emelec-om. Visok je 188 centimetara, primarno igra na poziciji zadnjeg veznog, ali se može snaći i u ulozi stopera. Bio je član mlađih selekcija Perua, a upisao je i nastup za seniorsku reprezentaciju, za koju je debitirao 21. prosinca u pobjedi 2:0 protiv Bolivije.

Profesionalnu karijeru započeo je u Universidad San Martinu, gdje je nastupao od 2019. do 2021. godine, uz jednu posudbu u Cesar Valleju. Potom je 2022. prešao u Universitario, a značajan dio tog razdoblja proveo je u urugvajskom Defensor Sportingu. Prošlog ljeta preselio je u Emelec, za koji je upisao 25 nastupa i postigao dva pogotka.