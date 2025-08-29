Rijeka dobro prošla u KL, izvukla je klubove proslavljenog Vatrenog i lanjskog trenera Dinama

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Nogometaši Rijeke saznali su svih šest protivnika u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Rijeka, koja je uoči ždrijeba u Monte Carlu bila smještena u trećem potu, iz prvog, najjačeg pota za protivnika je dobila ukrajinski Šahtar iz Donjecka, protiv kojeg će igrati u gostima. Ne u Ukrajini, dakako, već negdje na neutralnom terenu.

Sportski direktor Šahtara je proslavljeni Vatreni Darijo Srna, a trener je legendarni Turčin Arda Turan.

Iz drugog pota Rijeka je izvukla Spartu Prag (doma), iz trećeg Celje (doma), četvrtog Lincoln (vani), petog AEK iz Larnace (doma) i konačno iz šestog dobila je Noah iz Armenije, koji vodi Sandro Perković, lanjski trener Dinama. S njima će Rijeka igrati u gostima.

Ni s jednim od tih protivnika aktualni prvaci Hrvatske nikad nisu međusobno igrali, ali generalno mogu biti jako zadovoljni rasporedom. Protiv Šahtara i Sparte, jasno, bit će najteže i tu Rijeka nije favorit, ali protiv svih ostalih suparnika imat će se puno pravo nadati bodovima.