Rijeka do pobjede na otvaranju priprema, Kek pronašao zanimljivo rješenje za stopersku poziciju

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Natasa Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Rijeka je uspješno otvorila pripreme za novu sezonu pobjedom 2:1 protiv ljubljanskog Brava. Bila je to i prva utakmica u drugom mandatu Matjaža Keka, koji je već na startu pokazao nove taktičke ideje.

Kek je momčad postavio u sustav 4-2-3-1, a izostanak Stjepana Radeljića nadomjestio je premještanjem Alfonsa Barca na stopersku poziciju. Peruanski reprezentativac, inače veznjak, već je ranije igrao u obrani pa bi ta opcija mogla biti korisna u nastavku sezone.

Rijeka je na poluvremenu imala prednost 2:0. Prvi pogodak postigao je Tiago Dantas iz kaznenog udarca koji je izborio Daniel Adu-Adjei, dok je drugi zabio Ante Majstorović nakon kornera i odbijene lopte, preciznim udarcem s lijeve strane.

U nastavku je Kek postupno promijenio cijelu momčad, nakon čega Rijeka nije uspjela zadržati istu razinu igre. Slovenci su do kraja smanjili rezultat pogotkom iz jedanaesterca, a Rijeka je propustila i nekoliko prilika, uključujući veliku šansu Justasa Lasickasa.