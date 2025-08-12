Rijeka čeka protivnika u playoffu Europa lige, evo s kim može igrati

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Rijeka je pobjedom protiv irskog Shelbournea u trećem pretkolu Europa lige osigurala plasman u jedno od europskih natjecanja ove sezone.

Sada je čeka playoff Europa lige, gdje će se odlučiti hoće li, poput Dinama, igrati u grupnoj fazi tog natjecanja ili će nastupiti u Konferencijskoj ligi.

Mogući protivnik u doigravanju je austrijski Wolfsberger ili grčki PAOK. Njihova prva utakmica u Solunu završila je bez pogodaka, a uzvrat se igra u četvrtak u Austriji od 19 sati. PAOK je prošle sezone bio treći u grčkom prvenstvu te je u Europa ligi prošao grupnu fazu, ali ispao odmah u šesnaestini finala od rumunjskog FCSB-a. Za grčki klub nastupaju Dejan Lovren i Luka Ivanušec, koji je ondje na posudbi iz Feyenoorda.

U slučaju da Rijeka za protivnika dobije Wolfsberger, igrala bi protiv kluba koji je prošlu sezonu austrijske Bundeslige završio na četvrtom mjestu i koji je aktualni pobjednik austrijskog kupa.