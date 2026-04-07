Riera nakon Hajduka: Bili smo bolji u drugom dijelu, sezona za nas tek počinje

xLukaxKolanovicx via Guliver

Istra 1961 je na domaćem terenu poražena 1:3 od Hajduk Split u posljednjem susretu 28. kola SuperSport HNL-a. Momčad iz Pule ostala je tako na petom mjestu s 36 bodova, što je pet manje od trećeplasirane Rijeka.

Nakon utakmice susret je komentirao trener Istre Oriol Riera:

“Pokušavali smo kontrirati Hajduk iz tog srednjeg bloka, ali Hajduk je bio jako dobar. Posebno je teško kada Livaja ima tako dobar dan kao što je imao u susretu protiv moje momčadi. Borili smo se do kraja, bili smo čak i bolji u drugom dijelu. Ali Hajduk je momčad širine kadra, u trenucima kada su im i neki ozlijeđeni, drugi su pokazali da su prave klase”, rekao je na početku.

Riera je istaknuo da su slavili na Poljudu. “Pokušavali smo dozirati opterećenja, jer imamo dvije utakmice u pet dana. Pazite, mi smo pobijedili na Poljudu, a oni su nas pobijedili u Puli. To su samo tri boda u svakoj utakmici. Ali, sve je jasno. Moraš biti na vrhuncu da bi mogao igrati s Hajdukom ili Dinamom neku ravnopravnu utakmicu, a oni moraju imati loš dan, što danas nije bio slučaj”, dodao je i najavio sraz s Lokomotivom:

“Za nas liga tek sada počinje, imamo osam utakmica do kraja i pokušat ćemo biti pozitivni. Očekujem rast energije i pozitive u tih preostalih osam, za nas, kvalifikacijskih utakmica. Kumar? Idemo dan za danom, nisam siguran da će biti spreman za subotu. Riječ je o igraču od 18 godina, ozlijedio se tijekom reprezentativne akcije i ne treba žuriti s oporavkom. Nema ni Kadušića, ali koga nema, bez njega se može i mora”, poručio je Riera.