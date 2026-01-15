Richarlison ozbiljno ozlijeđen, neće ga biti dva mjeseca

Podijeli :

Napadač londonskog premierligaša Tottenhama Brazilac Richarlison (28) pauzirat će oko dva mjeseca zbog ozljede tetive koljena, otkrio je menadžer Spursa Thomas Frank.

Richarlison se ozlijedio 10. siječnja u susretu FA kupa protiv Aston Ville, zbog čega je bio prisiljen napustiti teren u 31. minuti.

“Richy je nažalost, zadobio ozljedu tetive koljena zbog koje će biti izvan terena oko sedam tjedana,” rekao je Frank na konferenciji za medije uoči subotnjeg londonskog derbija protiv West Ham Uniteda.

Brazilac je ove sezone zabio sedam golova uz tri asistencije i njegov izostanak predstavljat će veliki hendikep za Tottenham koji se trenutačno nalazi na 14. mjestu Premier lige.

Frank je dodao kako će se veznjak reprezentacije Malija Yves Bissouma vratiti u sastav nakon što je njegova zemlja izgubila u četvrtfinalu afričkog prvenstva. U momčad se vraća i kapetan Cristian Romero nakon što je odslužio suspenziju od jedne utakmice, a za utakmicu bi mogli konkurirati i oporavljeni Destiny Udogie i Dominic Solanke.

Frank je također pohvalio Tottenhamovo dovođenje veznjaka Conora Gallaghera iz Atletico Madrida, nazvavši ga “vrhunskim pojačanjem” i istaknuvši iskustvo i liderske kvalitete.

“Prije svega, on je vrlo dobar igrač, s velikim iskustvom u Premier ligi, također i u La Ligi, bio je kapetan momčadi. Dakle, taj karakter, to vodstvo, to iskustvo, a još je mlad”, rekao je Frank.