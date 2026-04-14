Reprezentativac BiH odlazi u Barcelonu nakon Svjetskog prvenstva?

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postao je jedan od najtraženijih mladih braniča u Europi, a interes za njega ne dolazi samo iz Serie A.
To je potvrdio i direktor Sassuola Giovanni Carnevali, rekavši: “Razgovaramo o njemu s nekoliko klubova, ne samo s Giuseppeom Marottom.”
Giuseppe Marotta, predsjednik Intera, predvodi interes milanskog kluba, no u utrci je i Juventus, koji ima pravo na 50 % od buduće prodaje, što mu daje određenu prednost u mogućem transferu.
Interes se proširio i izvan Italije, prenosi Tuttomercatoweb. Naime, Barceloni je potreban lijevonogi stoper, a uz Alessandra Bastonija, koji je prva opcija, razmatra se i Muharemović zbog visoke cijene Interova braniča.
Kontakti s igračevim predstavnicima započeli su još u siječnju, ali financijska ograničenja spriječila su realizaciju transfera. Situacija bi se mogla promijeniti na ljeto, kada će dovođenje stopera biti jedan od prioriteta. Muharemović, koji ima ugovor do 2031., procjenjuje se na najmanje 30 milijuna eura, uz moguć rast cijene nakon Svjetskog prvenstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!