Zvijezda Reala: Oduzmite Španjolskoj SP 2030. ako ne riješi rasizam

Podijeli :

AP Photo/Francisco Ubilla via Guliver

"Ako se situacija s rasizmom u Španjolskoj ne popravi do 2030., Svjetsko prvenstvo treba joj oduzeti", rekao je između ostalog Vinicius Junior u intervjuu za CNN i tom izjavom izazvao burne reakcije u Španjolskoj.

Temperamentnog nogometaša Real Madrida već godinama navijači suparničkih klubova dočekuju “na nož”, a nekoliko puta se dogodilo da su pojedinci prešli granicu i Brazilca vrijeđali rasističkim uvredama.

Ove sezone takav slučaj još nije zabilježen, ali Vinicius smatra da u Španjolskoj postoji problem s rasizmom i da na tome treba poraditi. Ako se ništa ne promijeni u sljedećih šest godina, on predlaže da se Svjetsko prvenstvo oduzme Španjolskoj, koja je bila domaćin zajedno s Marokom i Portugalom.

“Ima puno prostora za promjene do 2030. Stoga se nadam da će Španjolska napredovati i shvatiti koliko je ozbiljno vrijeđati nekoga na temelju boje njegove kože. Jer ako se do tada stvari ne promijene, mislim da treba promijeniti domaćinstvo Svjetskog prvenstva. Ako se igrač ne osjeća ugodno i sigurno dok igra nogomet u nekoj zemlji, jer je žrtva rasizma, onda je to problem za veliku skupinu nogometaša”, rekao je Vinicius, a prenosi Marca.

Ponudio se španjolskim vlastima kao suradnik u promjenama koje predlaže.

“Želim učiniti sve što je moguće da promijenim stvari u budućnosti, jer velika većina ljudi u Španjolskoj nisu rasisti. Mala grupa da, ali to kalja ugled zemlje u kojoj je općenito jako lijepo živjeti. Volim igrati za Real Madrid. Volim Španjolsku, tamo moja obitelj ima najbolje uvjete za život. Nadam se da je napredak moguć, neke stvari se već primjećuju, ali potrebno je puno toga promijeniti do 2030. godine, kada više ne bi trebalo biti slučajeva rasizma i govora mržnje“, dodao je.