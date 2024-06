Protivnici Vatrenih na Euru: Neki novi Španjolci

Podijeli :

xPedroxPauloxDiazx via Guliver

Za početak novog velikog turnira - Španjolska. Trostruki osvajač Eura i momčad koja je uvijek sposobna otići daleko na najvažnijim natjecanjima testirat će Hrvatsku u prvoj utakmici grupne faze, a zašto je to dobro, probat će nam otkriti Ivan Hodoba.

Furija nije u najužem krugu favorita, barem ako je slušati prognoze etabliranih portala ili bivših igrača, koji u Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj i Portugalu, vide ekipe koje drže najveće šanse da postanu prvaci. Međutim, Španjolska neće nikog iznenaditi ako ode do kraja, a najmanje sebe. Svjesni su svoje kvalitete.

Izbornik Luis de la Fuente (62) je neupitno unaprijedio igru. Balansirajući dobro između mlađih i iskusnijih, Španjolska je pronašla novu dimenziju i postala puno direktnija, bez onog tako dugo tako prepoznatljivog stila, famozne tiki take. Nekoć su se pasovima željeli ušetati u gol. Toga više nema. Danas su šutovi, posebno oni izvana, puno normalnija stvar, gdje možda i najveće zasluge ima Dani Olmo.

Ima toga još, što je donedavno bio svojevrsni tabu: centaršutovi, driblinzi, nekoliko igrača koji su strahovito jaki 1 na 1 i mogu sami kreairati šansu, tipa Yamal, Nico Wiliams, Pedri ili opet Olmo. Od Grimalda i Olma prijete i velike opasnosti iz slobodnih udaraca. Jasno, opet će biti inzistiranja na posjedu, i u tom će segmentu imati dominaciju protiv vrlo vjerojatno svakoga, ali niti blizu u onoj mjeri kao ranije, i sa jasnije određenim ciljevima u vidu igre prema naprijed.

Kad pričamo o postavi, to je standardnih 4-2-3-1, što se njeguje od najmlađih uzrasta reprezentacija i što bitno olakšava izbornikov posao glede formacije. E sad, startnih 11, to je nerijetko enigma kod Španjolaca, no idemo se malo poigrati…

Unai Simon je neupitna jedinica, iako je i Remiro odličan vratar, no nakon Zamora nagrade, za najboljeg vratara La lige u ovoj sezoni (osvojio ju Simon), svaka daljnja analiza na tu temu gubi smisao.

U obrani mislim da će Carvajal/Grimaldo biti bekovi. Ako će igrati Grimaldo, pitanje je kako će se snalaziti u defanzivnim zadaćama, kada neće imati igrača iza sebe u obrani kako to ima u Leverkusenu, pa je samim time znantno veća odgovornost. Izostanak ozlijeđenog Gaye definitivno čini Grimalda prvim pickom.

Stoperski par je nepoznanica, nekako mi je najbliži prvom sastavu Le Normand, ali nema garancija, a posebno ne naznaka tko bi mu mogao biti partner.

Pretpostavljam da će tandem centralnih veznih biti Rodri – Merino. O prvom ne treba trošiti riječi i siguran je izbor, dok je drugi možda i najpodcijenjeniji veznjak u zadnjih 5-7 godina, koji sjajno kontrolira utakmicu brzim razmišljanjem i vrlo preciznim pasovima. Sigurno je i Fabian Ruiz tu blizu, ali čini mi se da s Merinom dobivaju više. A možda i sva trojica zaigraju. I to je opcija.

Na krilima Olmo i Yamal, izmedju njih Morata, a iza njega Pedri. I evo mogućih španjolskih 11, ili bar 10. Vrlo jakih, poletnih, motiviranih, i prilično mladih, a već dosta iskusnih, uz standardno veliku širinu u vidu odličnih igrača na klupi, iako netko može reći da je širina trebala biti i veća. Marco Asensio, Marcos Llorente, Pau Torres, Gerard Moreno ili recimo Carlos Soler, neki su od vrlo dobrih igrača, koje de la Fuente nije na kraju uvrstio na popis za Euro, što također ide u prilog tezi da imaju strahovito širok kadar.

Treba spomenuti i to da je izbornik potpisao novi ugovor. Nakon nekoliko, relativno neuspješnih pokušaja s mlađim ljudima, Španjolci su se ponovno okrenuli iskusnom čovjeku, što se na reprezentacijama (posebno njihovom, Aragones i del Bosque) uglavnom pokazivalo kao bolja varijanta, a ako pogledamo osvajače naslova, Euro ili Mundijal, s iznimkom zadnjeg prvaka svijeta Argentine, većinom su turnire osvajale reprezentacije koje su vodili iskusniji treneri. De la Fuente jako dobro poznaje ove igrače, budući je nekolicinu njih imao još u sastavu kada su osvajali Euro U19 i Euro U21, godine 2015. i 2019. Plus, vodio ih je na putu do srebrne medalje na zadnjim Olimpijskim igrama i onda sve zaokružio naslovom u zadnjem izdanju Lige Nacija.

I za kraj, ako smo već morali igrati a njima, dojma sam da je to najbolje u skupini, i to baš prvo kolo. Jer poznavajući njihov mentalitet, a i povijest nas je tako učila, Španjolci nekako manjim gasom kreću u turnire pa onda malo po malo rastu, a ova de la Fuenteova momčad, sasvim sigurno ima kvalitetu da naraste maksimalno, čak i da ode do kraja…