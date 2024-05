Njemačkim nogometašima naslov europskih prvaka donio bi rekordan iznos

Podijeli :

MAX via Guliver

Njemački nogometaši dobit će nagradu od po 400.000 eura ako osvoje europski naslov na domaćem terenu, javlja njemačka tiskovna agencija dpa.

To je jednako najvećoj novčanoj nagradi koju je njemački DFB obećao igračima za pobjedu na velikom natjecanju jer su iste premije igračima već obećane za EURO 2021. i Svjetsko prvenstvo 2022. No, Njemačka je na Europskom prvenstvu stigla samo do osmine finala, a na Svjetskom prvenstvu čak je zapela u grupnoj fazi, pa su sredstva ostala u blagajni federacije.

Kako prenosi dpa, dogovor o premijama postignut je nakon pregovora unutar momčadi, koju s igračke strane predvode Ilkay Gündogan, a sa sindikalne izvršni direktor Andreas Rettig.

Na posljednjem velikom natjecanju, SP-u u Kataru, DFB je odredio premije po razinama – pobjeda u skupini donosila bi 50.000 eura, plasman u četvrtfinale dodatnih 100.000, a polufinale još 150.000. Tada se treće mjesto cijenilo na ukupno 200.000 eura, poraz u finalu na 250.000, a pobjeda bi vrijedila ukupno 400.000 eura. No kako su njemački nogometaši već nakon grupne faze završili SP bez osmine finala, nagrade nisu isplaćene.

U njemačkom savezu do sada najveći isplaćeni bonusi igračima su dodijeljeni 2014. godine za osvajanje Svjetskog prvenstva u Brazilu, kada su igrači dobili po 300.000 eura. Od tadašnje momčadi ostala su samo trojica na proširenom popisu za ovogodišnje EP – vratar Manuel Neuer, Toni Kroos i Thomas Müller.

Ukupno će, ako Njemačka bude prvak, DFB igračima morati platiti 10.4 milijuna eura jer će u sastavu momčadi na Europskom prvenstvu biti 26 nogometaša. No, s druge strane, najbolje će momčadi dobiti nagrade europske krovne UEFA-e, u najboljem slučaju pobjednička reprezentacija može zaraditi 28.25 milijuna eura.