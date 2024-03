Morata: Nadam se prolazu Španjolske i Italije, a Hrvatska ima natjecateljski gen

Podijeli :

Revierfoto via Guliver

Podsjećamo, Španjolska i Italija će na EURO-u igrati u skupini B zajedno s reprezentacijama Hrvatske i Albanije.

Napadač španjolske nogometne reprezentacije i Atletico Madrida, Alvaro Morata (31) kazao je u razgovoru za La Gazzetta dello Sport kako se nada da će Španjolska i Italija izboriti plasman u nokaut fazu Europskog prvenstva koje će se ovoga ljeta održati u Njemačkoj.

“Nadam se da će se Italija i Španjolska kvalificirati, međutim želio bi nešto dodati, tko god se kvalificira iz naše skupine, on će daleko dogurati”, kazao je 31-godišnji španjolskli napadač.

Morata se osvrnuo i na Hrvatsku i na Albaniju.

“Hrvatska ima ogroman natjecateljski gen. Završili su na drugom i trećem mjestu na posljednja dva izdanja Svjetskog prvenstva. Prošle godine smo ih pobijedili nakon jedanaesteraca u finalu Lige nacija. Albanija je bila spektakularna u kvalifikacijskoj skupini. Problem je što ne smijemo pogriješiti. Ako malo padnete, odmah ste pod pritiskom”, dodao je.

Morata ima čvrstu vezu s Italijom, ne samo zato što je četiri godine igrao za Juventus , već i zato što je njegova supruga Alice Campello iz Venecije. Govoreći o Italiji i Serie A, Morata je potvrdio da se mogao vratiti na Apenine prošlog ljeta, nakon što je dobio pozive od četiri najbolja kluba u ligi. Međutim, nakon razgovora s Diegom Simeoneom, odlučio je ostati u Atletico Madridu.

“Bilo je ugovornih poteškoća s talijanskim klubovima, ali razgovor sa Simeoneom je sve promijenio”, kazao je.

Otkrio je i kako ima jednu veliku želju, a to je nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

“Za mene je ovo posljednja prilika sudjelovati na OI i bio bi jako sretan kada bi to uspio. Međutim, konačna odluka je na klubu. Ovisi i o tome kako će proći ova sezone, ako dođemo do finala Lige prvaka, onda je tu i Europsko prvenstvo, a ako uračunamo i OI, to će trajati dugo i riskiramo da to platimo sljedeće godine”, poručio je Morata koji je ove sezone u 40 nastupa za Atletico Madrid zabio 20 golova.