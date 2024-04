Lampard prelazi u izbornike? Kandidat je za klupu Kanade

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Frank Lampard je neočekivani kandidat za novog glavnog trenera kanadske nogometne reprezentacije, objavio je britanski The Telegraph

Kanadski nogometni savez stavio je Lamparda na uži popis trenera koji bi preuzeli vođenje nacionalne momčadi na Svjetskom prvenstvu 2026. kojem su Kanađani domaćini skupa s SAD-om i Meksikom.

Lampard je bez posla od kraja prošle sezone, kada je bio privremeni trener Chelseaja, a Kanada navodno želi razgovarati s njim. Bivši vezni igrač Chelseaja primijećen je kako prati treninge reprezentacije Engleske prije prijateljskih utakmica prošlog mjeseca protiv Brazila i Belgije. Lampard se želi ponovno vratiti trenerskom poslu, ali čeka pravu priliku i ostaje neizvjesno hoće li mu posao u Kanadi biti privlačan.

Trenutno, Kanada ima privremenog glavnog trenera Maura Biella koji je bio pomoćnik Johnu Herdmanu, a koji je prošlog ljeta podnio ostavku s pozicije kako bi preuzeo MLS momčad Toronto FC. Lampard je proveo godinu dana u MLS-u na kraju svoje igračke karijere kada je igrao za New York City FC, ali nikada nije nikoga trenirao izvan Velike Britanije.

Nakon što je doveo Derby County do doigravanja u Championshipu (druga engleska liga) u svom prvom poslu kao trener, Lampard je ušao u Ligu prvaka i stigao do finala FA Kupa kao stalni trener Chelseaja. Zatim je vodio Everton do opstanka u Premier ligi prije nego što je otpušten prošle sezone, a sezonu je završio kao privremeni trener Chelseaja.

Lampard je od tada viđen na utakmici Chelseaja i priprema se za povratak na posao dok provodi vrijeme sa svojom obitelji, a nedavno je izjavio: “Uživam s obitelji i nadam se da ću se uskoro vratiti. Nadam se da će se pojaviti nešto što mi odgovara, želim ponovno raditi, ali naglašavam, uživam u obiteljskom životu. To je intenzivan posao pa je lijepo kad ste izvan njega, lijepo je cijeniti vrijeme provedeno sa svojom djecom. Uživao sam u svim klubovima s kojima sam radio. Svi su bili veliki izazovi iz različitih razloga. Uživam raditi s igračima, poboljšavati njih i momčad, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.”