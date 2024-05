Izbornik je otkrio stanje s Modrićem, te zašto je izabrao Labrovića umjesto Kotarskog

Podijeli :

Tom Dubravec / CROPIX via Guliver Images

Nogometna groznica uskoro će zatresti cijelu Hrvatsku.

Sitno brojimo do prve utakmice sa Španjolskom na Euru koja je na rasporedu 15. lipnja, kao i do utakmica s Albancima i Talijanima. Za Euro ćemo se ‘zagrijavati’ protiv Sjeverne Makedonije i Portugala, a izbornik Dalić uoči skorašnjeg početka priprema otkrio je stanje s Lukom Modrićem.

“Ne odgovara njemu ovakva lakša sezona. On mora svaku utakmicu biti na terenu i onda je on pravi. Svaki dan smo u kontaktu, znam da je igrao malo manje utakmica, ali on jedva čeka da dođe u reprezentaciju, da bude naš vođa”.

Osvrnuo se i na stanje Ante Budimira, kao i činjenicu da je prednost ispred Kotarskog dobio Labrović.

“Vratio se Budimir u puni trening, jučer je igrao 15-ak minuta i njegovo stanje je dosta dobro. Kroz treninge će doći kroz pravu formu. Šteta da se ozlijedio, mogao je biti prvi strijelac La Lige. Bit će pravi u reprezentaciji, on dolazi u kamp 29. svibnja.

Labrović je branio čitavu sezonu dobro, Rijeka je dobra, a Kotarski je budućnost”.