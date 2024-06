Modriću suigrači priredili dobrodošlicu: Moramo pokazati zajedništvo da bi postigli velike stvari

Podijeli :

Drago Sopta/HNS

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, priključio se momčadi na pripremama u Rijeci. Modrić se vratio s novom naslovom Lige prvaka, ukupno šestim u veličanstvenoj karijeri s čime je postao najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida.

“U ime predsjednika, izbornika i svih nas ovdje prisutnih, ali i cijele hrvatske nogometne obitelji izražavam ti moje duboko poštovanje i čestitam na još jednom veličanstvenom uspjehu. Svi mi smo jako ponosni što si naš”, rekla je u uvodu team menadžerica Iva Olivari.

Nakon toga, par riječi rekao je i sam Luka Modrić:

“Hvala svima na čestitkama, ali i ja svima čestitam na fenomenalnim sezonama, ali to je sad iza nas. Treba gledati na ono što nas čeka, a to je Europsko prvenstvo. Moramo pokazati zajedništvo što nas je uvijek krasilo, pogotovo na velikim natjecanjima. Moramo biti kao obitelj, kao što smo bili i do sada, dati maksimum, vjerovati jer imamo kvalitetu, a u tom slučaju možemo napraviti velike stvari”.