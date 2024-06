Krilo Portugala: ‘O Hrvatskoj još uvijek ne razgovaramo, ali znamo njene kvalitete’

Podijeli :

Photo by Joao Rico/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Portugala još uvijek ne razgovaraju o Hrvatskoj s kojom će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu, ali znaju njene kvalitete, rekao je u četvrtak krilni igrač Pedro Neto.

“O Hrvatskoj još uvijek ne razgovaramo, ali znamo njene kvalitete. Na predzadnjem Svjetskom prvenstvu bili su u finalu, a na zadnjem u polufinalu pa će to biti zahtjevna utakmica”, izjavio je 24-godišnji igrač Wolverhamptona na konferenciji za medije u Lisabonu.

Neto se u engleskoj ligi susretao s hrvatskim igračima Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom iz Manchester Cityja.

“Već sam igrao protiv njih. Po rezultatima znamo koliko su dobri”, rekao je.

Portugal i Hrvatska će u subotu u 18.45 sati (17.45 sati po lokalnom vremenu) odigrati na Nacionalnom stadionu u Lisabonu pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva.

Portugal, koji je pobijedio u svih deset kvalifikacijskih utakmice, vjeruje da može na prvenstvu ponoviti uspjeh iz 2016. kada je bio prvak Europe.

“Portugal uvijek nastoji osvojiti natjecanje u kojem sudjeluje”, poručio je Neto iza kojega je šest nastupa i pogodak za reprezentaciju.

U utorak je Portugal u prijateljskoj utakmici pobijedio s 4-2 Finsku.

“Osjećali smo se ugodno, a Finska nije stvorila niti jednu priliku pred našim vratima do tih golova. Malo smo se opustili i to moramo popraviti. To smo naučili iz te utakmice”, izjavio je Neto.

Napadač Cristiano Ronaldo i defenzivni vezni Ruben Neves propustili su tu utakmicu, jer su se naknadno priključili reprezentaciji. Oni su nastupali za saudijski Al-Hilal i Al-Nassr u finalu tamošnjeg kup natjecanja prije tjedan dana.

“To su dvojica sjajnih igrača. Sve što nam može pomoći je dobrodošlo”, zaključio je Neto.