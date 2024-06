Izbornik Albanije uoči susreta s Hrvatskom: ‘U 90 minuta može se svašta dogoditi’

Podijeli :

AP Photo/Franc Zhurda via Guliver Images

Izbornik albanske nogometne reprezentacije Sylvio Mendes Campos Junior smatra da je Europsko prvenstvo kratkotrajno natjecanje u kojem njegova ekipa može iznenaditi u skupini Italiju, Hrvatsku i Španjolsku.

“Jasno je da su veliki veliki i najbolji najbolji. No Europsko prvenstvo je kratkotrajni turnir, a u 90 minuta se može svašta dogoditi. To je prednost malih”, izjavio je 50-godišnji Sylvinho u intervjuu španjolskim novinama AS objavljenom u četvrtak.

“Nogomet se posljednjih godina jako razvio. Igra se više fizički, puno se radi s tehnologijom, novim tehnikama… Radiš li na tome kvalitetno, razlika između velikih i malih se može značajno smanjiti”, dodao je.

Albanija, koju bivši brazilski nogometaš Sylvinho vodi od siječnja 2023., u kvalifikacijama je bila ispred Češke, Poljske, Moldavije i Farskih Otoka. Europko prvenstvo će za devet dana otvoriti s Italijom, pa će igrati s Hrvatskom, a onda sa Španjolskom.

“Sudjelovanje na Europskom prvenstvu nam je nagrada, ali teška nagrada”, napomenuo je Sylvinho. “Moramo se dobro pripremiti jer su to tri teška protivnika”, dodao je.

Italija je aktualni prvak Europe, a Hrvatska i Španjolska su prije godinu dana odigrale u finalu Lige nacija 0-0 nakon čega su Španjolci došli do pehara boljim izvođenjem jedanaesteraca.

“Vidjet ćemo kakvi ćemo ući u tu posljednju utakmicu”, izjavio je izbornik Albanije.

Rekao je da je sada usredotočen na pripremne susrete. Albanija je ovaj tjedan pobijedila s 3-0 Lihtenštajn, a u petak će igrati s Azerbajdžanom.

“Naši igrači su tehnički dobri, znaju s loptom i vole igrati nogomet. Prednost je što gotovo svi igraju u ligama Španjolske, Italije, Portugala, Njemačke, Engleske…Ondje puno uče”, zaključio je Sylvinho.