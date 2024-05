Dalić: ‘Očekivanja su opravdana, ali ne želim euforiju i pritisak’

Podijeli :

Vlado Kos CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se u Zagrebu okuplja ususret Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a Zlatko Dalić tim se povodom obratio medijima.

Reprezentacija će nakon press konferencije i dolaska svih igrača koji pristižu danas, zaputiti autobusom za Rijeku gdje će započeti s pripremama.

Tamo će Vatreni i 3. lipnja odigrati pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, dok će pet dana kasnije snage odmjeriti u Lisabonu s Portugalom. Nakon toga putuju u Njemačku, u svoj kamp u Neuruppinu.

“Danas krećemo s pripremama za Euro. Svaki dan će netko dolaziti, a do 3. lipnja bi sve trebali biti tu. Luka, Broz i Mario Pašalić imaju obveze u klubu. Nadam se da će svi biti zdravi i da neće biti ozljeda. Počinjeno ranije nego što smo mislili, imamo igrača koji su završili prvenstvo prije sedam dana, imali bi predugu pauzu. Imat ćemo 10-12 igrača u treningu, to je malo specifična situacija. Čestitam svima koji su osvojili trofeje u svojim klubovima, a opet imamo i finalista Lige prvaka“, započeo je Dalić.

Izbornik je zatim upitan o objavljivanju proširenog popisa igrača kako bi ih više imao na treninzima.

“Objasnio sam to puno već puta. Iz mog iskustva se to pokazalo dosta negativno. Kad nekoga pozoveš pa ga vratiš kući, to je kod nas trauma. Pet dana se samo o tome piše o medijima. Nama nervoza ne treba. Lakše nam je nekoga pozvati naknadno nego poslati kući“, rekao je i naveo koliko će igrača započeti pripreme od samog početka:

“Danas će biti kod predsjednika na primanju, igrači Dinama idu na proslavu, a igrači Rijeke se priključuju u Rijeci. Bit će ih nekih 12. Igrači koji su igrali danas će dobiti par dana odmora, nezgodno bi bilo da odmah dolaze u reprezentaciju. Do Makedonije ćemo imati sve osim spomenute trojice, Luke, Broza i Pašalića.”

Nikola Vlašić i Ante Budimir imali su problema s ozljedama pa je Dalić komentirao i njihovo stanje:

“S Budimirom je bio dogovor da proba odigrati zadnje dvije utakmice, jučer je i zabio gol. U jako dobrom stanju je. Vlašićev oporavak ide jako dobro, u kontaktu je s našim doktorima. Rekao sam kakav je plan s njim, da bude 1. lipnja u treningu i da bude maksimalno spreman za napore koji slijede. Ako on to ne bude mogao podnijeti, vratit ćemo ga kući i zvat ćemo nekog s pretpoziva. Nadam se da će biti u redu, njegov tijek oporavka je puno bolji od očekivanog i vjerujem da će biti dobro.”

Osvnruo se i na okolne aktivnosti, među kojima je planiran i prijem kod pape.

“To su stvari koje trebamo odraditi prema programu. Jako će nam puno značiti prijem i podrška i kod predsjednika i kod Svetog Oca, kasnije i u Berlinu s navijačima. Moramo čuvati svoj mir i koncentraciju, sve ćemo odraditi u razumnom roku i u terminima koji nam najmanje smetaju.

Fokus je na Europskom prvenstvu i svemu što nas čeka, u ostale stvari nećemo ulagati previše energije. Posvetit ćemo se treningu i prvoj utakmici. Velika očekivanja su opravdana zbog svih naših rezultata, znam da ćemo biti popraćeni sa svih strana. To nam isto može dati energiju. Uvjeren sam da će u gradovima biti barem 100 tisuća Hrvata. Sjetite se kako je bilo u Rotterdamu“, rekao je Dalić.

Izbornik je istaknuo Sučića i Baturinu kao budućnost hrvatskog nogometa i buduće nositelje reprezentacije. Nastavlja razmišljati o budućnosti, smjeni generacije i želi da pretpoziv Matanoviću, Ljubičiću i Siguru bude motivacija, nada da će stići poziv na jesen.

Euro u prošlosti nije bio lak za Vatrene.

“Čim se plasiramo, to je uspjeh. Tako to moramo shvatiti. Hrvatska nikad nakon grupe nije prošla prvu utakmicu na Euru. Prije je igralo manje reprezentacija, ali nakon prolaska grupe smo uvijek gubili. Bolji rezultat na Euru nam još nije dohvatljiv. Prošli Euro nam nije ostao u najboljem sjećanju. Bio je i covid, putovanja…

Utakmicu sa Španjolskom smo 70-80 minuta loše odigrali, ali vratili smo se, odigrali 3:3, imali i šansu za gol u produžetku. Nadam se da će ovaj Euro biti uspješan, ne želim stvarati pritisak ni sebi ni igračima. Očekivanja su velika, ali moramo smanjiti tu euforiju. Mislim da imamo dobre šanse, no na Euru igra puno jakih reprezentacija”, zaključio je izbornik.