Dalić ‘prozvao’ Livaju: ‘Za hrvatsku reprezentaciju trpiš puno više’

REUTERS/Murad Sezer via Guliver Images

Marko Livaja već sedam mjeseci ne igra za Hrvatsku, a skoro godinu dana kako je zadnji put zaigrao za Vatrene.

Livaja je u lipnju napustio pripreme Hrvatske pred završnicu Lige nacija nakon incidenta na treningu na Rujevici kada je s nekim od navijača ušao u verbalnim okršaj nakon što ga je vrijeđao.

Izbornik Zlatko Dalić sada je otvoreno komentirao taj Livajin potez.

“Žao mi je što je do toga došlo. Dvije godine suradnje Marka Livaje i mene bilo je vrhunski, donio je i dao važne golove za reprezentaciju, puno, puno dobrih stvari je donio. Ne mogu reći jednu jedinu riječ za njegovo vrijeme u reprezentaciji. Ono što se dogodilo u Rijeci, ja mislim da je to bila jedna velika igra složena od PR-a. Sve je to krenulo nakon Hrvatske i Walesa na Poljudu kad se Torcida vratila na utakmice. To nekome nije pasalo i velika se igra napravila iz ničega”, rekao je Dalić u razgovoru za Sportsku televiziju pa dodao:

“Po tom kriteriju da ti netko nešto s tribina viče, nitko ne bi bio u reprezentaciji. Da je ostao Marko s nama, možda bi osvojili Ligu nacija. To je bila njegova odluka. Ja sam tada rekao, a reći ću i sada – za hrvatsku reprezentaciju trpiš puno više. Meni je umro otac, ja sam drugi dan vodio reprezentaciju. Ćorluki je razbijena glava, igrao je za reprezentaciju. Srni je umro otac, igrao je za reprezentaciju. Puno, puno gorih stvari se desi pa igraš za reprezentaciju, ali, kažem, njegova odluka i neću se puno na to vraćati.”