Dalić: ‘Previše je negative, imamo tri medalje i ne vrijedimo. Zaslužujemo veći respekt’

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će od 15 sati u Hamburgu odmjeriti snage s reprezentacijom Albanije, a ova je utakmica od velike važnosti za obje momčadi s obzirom da su poražene u prvim utakmicama.

Vatreni su danas odradili posljednji trening uoči utakmice u Neuruppinu te u poslijepodnevnim satima stigli u Hamburg. Novinarima se ususret važnog dvoboja obratio izbornik Zlatko Dalić:

Kakva su očekivanja?

Veseli me da nismo obeshrabljeni ovim porazom od Španjolske. Atmosfera je dobra, dečki su svjesni da moramo biti bolji nego u prvoj utakmici. Pripremili smo se, odradili smo sve što treba i žao mi je da je Nikola Vlašić otpao. Drugi su svi zdravi i spremni za utakmicu te jedva čekamo da počne.

Hoće li biti promjena u sastavu i kakva će biti igra u odnosu na Španjolsku?

Albanija sigurno nije protivnik kvalitete kao Španjolska, ali zaslužuje veliki respekt. Oni će biti jako motivirani i jako organizirani, a mi moramo biti strpljivi. Nama je glavni cilj pobijediti, bit ćemo ofenzivniji iako je statistika protiv Španjolske pokazala da smo imali veći posjed lopte i više udaraca, ali to nismo iskoristili. Bit će nekih promjena u sastavu, ali o tome ćemo još odlučiti. Svi koji će početi znaju koji nam je cilj.

Osjećate li nakon prve utakmice kod svojih igrača želju da se dokažu jer je dosta komentatora otpisalo vašu momčad?

Sigurno da nije bilo lijepo izgubiti prvu utakmicu i da osjećaj nije bio dobar. Nas nikad nisu pratili na najbolji mogući način, uvijek smo mi bili ti koje se stavljalo na začelje i nije se u nas vjerovalo, a mi smo u šest godina osvojili tri medalje.

Ne znam tko je to uz Francusku napravio i ja uvijek kažem da Hrvatska zaslužuje puno veći respekt. Mi imamo tri medalje, a Engleska jednu u 58 godina. Oni su zlatni, a mi ne vrijedimo. Mi smo mali, ali smo hrabri i borbeni, a dokaz je 100.000 Hrvata u Berlinu. Naši rezultati pokazuju da smo bolji nego što nas se doživljava.

Znam da je nakon poraza od Španjolske dosta negative, ali nadam se da ćemo dati sve od sebe da opet budemo pravi i kakvi možemo biti. Hrvatska vrijedi i Hrvatska je puno bolja nego što se o njoj govori.

Koliko je u vašoj momčadi važna hijerarhija?

Mi smo sve postigli zbog hijerarhije i zbog kvalitete naših igrača. Tako je uvijek bilo i tako je i sad i meni i starim igračima je to jako važno. Tu smo besprijekorni. Meni je to važno i igračima je to važno.

Što će biti ključno?

Strpljenje. Ne smijemo gubiti glavu, moramo biti živi do kraja. Naravno da bi bilo lijepo da utakmicu otvorimo na najbolji način, ali nijednog trenutka ne smijemo gubiti glavu, srljati i igrati na silu. Moramo doći do toga svojom kvalitetom i igrom. Idemo po tri boda, ali nama igra i bod zbog zadnje utakmice.

Jeste li riješili sve s Petkovićem i je li u prvoj postavi?

Nema potrebe za tim temama. Kod nas je situacija sjajna, razgovarali smo nakon toga igrači, stožer i ja. Razgovarao sam i ja s Brunom, sve je riješeno i to ne treba više spominjati. A sutra ćete vidjeti hoće li Bruno početi ili ne. Nepotrebno se stvaraju tenzije, one nisu potrebne. Ja samo želim mir i lijepu atmosferu, koju imamo i nema potrebe da je potencirate. Hijerarhija se zna, red se zna i tako će biti i dalje.