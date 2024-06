Dalić otkrio koliko će igrati Perišić, a Albanija ga jako okupira!

Podijeli :

Nova TV

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak 3. lipnja od 19 sati na Rujevici protiv Sjeverne Makedonije igra prvu od dvije ogledne utakmice uoči Eura 2024.

Zlatko Dalić, koji Hrvatsku vodi na svom drugom Euru dan uoči pripremnog ogleda protiv Sjeverne Makedonije otkrio je neke sitnice:

“Odradili smo pet treninga i nemam nikakvu primjedbu. Igrači jako dobro rade i puni su motiva, svaki trening je sve bolji. Respekt našem protivniku Sjevernoj Makedoniji, mi smo zamislili to kao predutakmicu. Više gledamo prema Albaniji i na koji bismo način igrali tu utakmicu, s više napadača i ofenzivnije nego protiv Italije i Španjolske. Šansu će dobiti 16 igrača, neki će odmoriti, a Vlašić neće ni igrati jer ne želimo ulaziti u rizik iako je u dobrom stanju. Perišić će igrati sat vremena, jako dobro trenira, ali moramo ga vidjeti u utakmicama. To želi i on sam. Sutra se priključuju Brozović i Pašalić, a u utorak smo kompletni i fokusiramo se na Portugal.”

Kakava je situacija Vlašićem, koće li biti spreman za Euro?

“Dan odluke je 7. lipnja. Htio bih da Nikola ostane s nama. Želim imati ekipu s kojom sam prošao kvalifikacije i tome težim. Sve što smo napravili smo napravili zbog toga. Ja hoću da je on s nama bio ili ne bio 100 % spreman. Treba nam ta kohezija i zajedništvo. Teško je dovesti na Euro nekoga tko nikako bio s nama. Nitko se svojom igrom nije toliko nametnuo da bih ja to učinio. Gledam zasluge, zajedinštvo. Nadam se da će Nikola biti dobro i da će nam pomoći te da će do 7. biti u potpunosti spreman, da ne moram mijenjati svoju odluku.”

Jeste li onda Vi pogodili rezultat sinoćnjeg finala?

“Da, jesam, četvorica su pogodila. Pletikosa, Stanišić i Mario Pašalić telefonom. Vidite koja je to kohezija. Nešto smo zaradili, ali to ćemo mi zajedno potrošiti. Prije Rusije smo Krama i ja nešto pogodili, ali na kraju smo platili više nego što smo zaradili.”

Kako ćete dočekati Modrića?

“Napravit ćemo špalir, dočekat ćemo ga kako spada. Kratko sam ga vidio putem videa. Neka uživa sa svojim dečkima u klubu, imat ćemo priliku i mi ovdje proveseliti se i čestitati mu. Ovo je 13. Liga prvaka zaredom da je igra hrvatski igrač. Nije to realno i nije to normalno da hrvatski nogomet napravi. I Luka, Mandžo, Kova, Raketa… svi osvajači Lige prvaka.”