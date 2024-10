Dalić o poziciji desnog bočnog: To je peh. Jakić i Pjaca su zadovoljili, vjerujem im

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Vatreni se danas okupljaju u Zagrebu uoči nadolazećih utakmica Lige nacije. Dalićevi će izabranici u subotu 12. listopada dočekati Škotsku na Maksimiru, a zatim tri dana kasnije odmjeriti snage s Poljskom u Varšavi.

Nadolazeće je utakmice na press konferenciji najavio izbornik koji se osvrnuo na problematičnu poziciji desnog bočnog, na kojoj zbog ozljeda ne mogu igrati Josip Stanišić i Josip Juranović.

“Prošle dvije utakmice i Jakić i Pjaca bili su korektni na tim pozicijama. Mislim da obojica ponovo zaslužuju dobiti šansu, a može ju pokriti i Perišić. Ne mogu naći ništa bolje, to je ono što imamo i to je to. Nemam potrebe puno tražiti jer nije bilo loše. Vjerujem tim igračima, a Juranović se vraća u trening. Jakić i Pjaca su zadovoljili, idemo s njima dalje”, rekao je i nastavio:

“Rekao bih da jeto splet okolnosti. Nakon Jarnija nismo imali lijevog beka. Uvijek se pojavi rupa kada netko ode i godinama čuva poziciju u reprezntaciji. Ne bih rekao da je to loš rad u klubovima, oni rade najbolje što mogu. Problem je što mladi igrači nakon dvije-tri utakmice odu van, prerano.

Imamo Juranovića i Stanišića, ali oni su se ozlijedili. Igrači odlaze premladi, pa se ne nametnu. Uvijek imamo problem na nekoj poziciji. Nadam se da je to splet okolnosti. Uvijek se pojave neki igrači. Moramo čekati, ali navikli smo na velike rezultate. Moramo biti strpljivi. Pogledamo li SHNL, desni bekovi u prva četiri kluba su stranci. To je peh.”