Bivši Vatreni za SK: Nemamo pravo početi bez Modrića

Elvis Brajković, koji je za Hrvatsku igrao osam puta i postigao dva gola govorio je o Italiji, nama i kako bi igrao protiv Italije da je izbornik Hrvatske. Uz to, osvrnuo se na formaciju i Luku Modrića

U ponedjeljak Hrvatska nogometna reprezentacija igra ključni i susret protiv Italije. Pobjeda i tri boda su imperativ, jer s četiri boda se u pravilu prolazi skupina. No, nakon svega što smo vidjeli u prve dvije utakmice postoji strah i bojazan.

No, idemo mi odmah prema Italiji. Kako ste ih doživjeli u prva dva kola?

“Nekako bih se više referirao na ovu drugu utakmicu, koja je možda bolji pokazatelj kakva je Italija na Euru. Nisam baš nešto bio oduševljen kao ni većina neutralnih gledatelja. Italija je igrala dosta zatvoreno i orijentirala se na obranu u smislu da ne primi gol ili da primi što manje golova. Španjolska je bila puno bolja, nadigrala Italiju u svakom smislu i trebala je biti puno veća razlika. Mislim da bi nam to mogao biti neki okvir da vidimo kakva je Italija kada usporedimo našu utakmicu sa Španjolcima i poraz od 3:0 te njihov od 1:0. Isto tako mislim da smo, uz lošu igru protiv Španjolaca, bili bolji nego Talijani. Što se Albanije tiče, mi smo ušli u utakmicu sa premalo samopouzdanja i imali dosta problema. Na kraju uspjeli smo okrenuti i primiti gol. Italija je nešto lakše došla do pobjede, iako je gubila 1:0.”

Gdje je Italija dobra, a gdje je slaba?

“Rekao bih da je dobra defenzivno. Znam da je to njezin forte, da uvijek radi na tome i da pokušava biti dobra, ali jučer me demantirala uz dužno poštovanje prema njihovom načinu igre i razmišljanja. Španjolska ih je nekoliko puta probila i stvorila veliki broj prilika. Defenzivna igra jučer nije bila takva.”

Hrvatska je podbacila, to ipak nismo očekivali?

“Prva utakmica pokazala je da smo možda prerano naletjeli na Španjolsku, koja je pokazala da je možda najbolja na Euru uz Njemačku i Francusku. Definitivno je među prve tri, ali to ne znači da će dogurati do kraja. Igranje protiv Španjolaca bio je naš peh, ali protiv Albanije nismo bili pravi u prvom poluvremenu. Albanija je povela i imala šansu za 2:0 koju je spasio Livaković. Drugo poluvrijeme bilo je agresivnije, puno bolje i sa puno više rizika u igri. Kada smo okrenuli na 2:1, trebali smo zabiti treći. Međutim, primili smo gol iz individualne i grupne tehničke pogreške te dozvolili Albaniji da uzme bod. Nije toliko loše, ali je ispod očekivanja iako možemo puno bolje.”

Da ste vi izbornik Hrvatske, kako biste igrali protiv Italije?

“Ovo što sam vidio nemamo što kalkulirati. Nama treba pobjeda te svaki drugi način igranja i razmišljanja osim onoga da idemo pobijediti Italiju je pogrešan. Mislim da je to svima jasno jer nas rezultat te konačan plasman tjera da igramo ofenzivno i pobijedimo. Italija će vjerojatno pokušati zatvoriti na sličan način kao protiv Španjolske, ne dopustiti nam da se razmašemo te čekati svoje prilike iz kontre i polu kontre. Mi moramo ići hrabro, napadački i sa svježim snagama po tri boda.”

Je li biste mijenjali formaciju u 4-2-3-1?

“To je malo dublje pitanje. Vjerojatno ne bih kako stvari sada stoje na prvenstvu. Mi već dugo igramo u 4-3-3 ili 4-2-3-1 sa krilnim igračima, koji nisu klasična krila jer to su više igrači za ulazak u međuprostor. Na primjer, Majer, Kramarić, Vlašić. Ne igramo sa klasičnim krilima jer se pojavljujemo sa veznjacima, koji su zapravo krila. Bočni bi trebali biti puno ofenzivniji, a to su Gvardiol, Sosa, Juranović, Stanišić. To je način na koji Hrvatska igra svih ovih godina pod vodstvom Dalića. Mislim da nije stvar sustava, nego izbora igrača.”

Po vama, zašto je Luka Modrić slabije odigrao ove dvije utakmice?

“Luka je bio slabiji nego što smo ga naučili gledati. On nam puno znači u našoj igri i ne vidim da bi nešto probali igrati bez njega. Mislim da je prevažan igrač i kako smo došli na Euro, tako bi trebali završiti u smislu da je Modrić taj kojem se itekako vjeruje zbog svih tih godina igranja i njegovih uspjeha.”

Mislite li da je ovaj Euro zadnji za Modrića ili da bi mogao igrati nakon Eura?

“Pretpostavljam da je Euro zadnji za njega zbog godina i svega te da bi se mogao oprostiti.”