Bilić: Hrvatska me podsjeća na Real Madrid, a Modrić igra kao da mu je 26

Simon Galloway via Guliver Images

Slaven Bilić je sa svojim Al Fatehom odradio sezonu u Saudijskoj Arabiji, okončavši kampanju na sedmom mjestu. Hrvatski trener ima ugovor do 2025. godine, a u međuvremenu će se posvetiti skiciranju momčadi za narednu sezonu, ali i praćenju Eura u Njemačkoj.

Upravo je Euro bio povod za intervju koji je Bilić dao Sofascorevom Antoniju Vuksanoviću.

Pričao je o mnogim temama, a ponajviše, jasno, o hrvatskoj reprezentaciji i šansama Dalićevih izabranika na Euru.

„Naši igrači znaju kako se igraju turniri i to je nešto što se ne može kupiti. Hrvatska me na posljednjih nekoliko turnira podsjeća na Real Madrid. Ne u smislu načina igre, nego pobjeđivanja. Hrvatska zna kako pobjeđivati. Nema panike, imamo stabilnost bez obzira što se događa na terenu tijekom utakmice“.

Osvrnuo se Bilić i na Luku Modrića.

„Nije bio toliko sretan na početku sezone kada nije imao veliku minutažu, ali u ovom dijelu sezone kada vam treba kvaliteta i karakter, kada nema vremena za pogreške u Ligi prvaka ili La Ligi onda i on igra više. Pa on igra kao da mu je 26 ili 27 godina i to je nevjerojatno. Ne ostavlja nam niti jednu drugu opciju osim da mu se divimo i volimo ga“, dodao je Bilić koji se osvrnuo i na Engleze.

„Treba im malo sreće, imaju igrače koji imaju iskustva, ali i novi val igrača predvođenih Bellinghamom. Imaju šest ili sedam sjajnih golgetera u sjajnoj formi i to im je najveća nada“.