BiH nogometaš za N1 otkrio zašto je odustao od reprezentacije pa o ocu poručio: ‘To nije muškarac’

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Anel Ahmedhodžić, jedan od najtalentiranijih BiH nogometaša, odlučio je zbog pritisaka javnosti i brojnih uvreda koje je dobio putem društvenih mreža, oglasiti se vezano za svoj status u reprezentaciji, usput odgovorivši na izjave oca Mirsada.

Ahmedhodžić je, tvrdi, dobio stotine poruka usmjerenih protiv njega i njegove porodice otkako je napustio kamp reprezentacije Bosne i Hercegovine zbog ozljede.

Razočaran odnosom jednog dijela navijača, Ahmedhodžić je za N1 odgovorio na sve prozivke, kao i na očeve insinuacije, koje prenosimo u cijelosti.

“Dobar dan,

Da nisam želio igrati za reprezentaciju jednostavno bih nazvao izbornika, rekao mu “ne hvala”, i ne bih otišao. Otputovao sam u Eindhoven, odmah po dolasku rekao sam medicinskom osoblju da imam bol i loš osjećaj u koljenima, rekli su u redu i odveli me na ultrazvuk.

Nizozemska liječnica je na ultrazvuku vidjela malu ozljedu, a ja sam htio napraviti magnetnu rezonancu da se uvjerim da ništa nije slomljeno. Oni nisu htjeli da radimo MRI. Trenirao sam svaki dan i nikako nisam mogao sprintati. Na posljednjem treningu tamo sam odradio mali sprint i osjetio da se ozljeda pogoršala, ali je medicinski tim želio nastaviti raditi ono što je radio, i svakodnevno raditi sa mnom terapijski posao, što nije nimalo pomoglo. Smatram da je smatrati da sam ‘sposoban za igru’ bez odgovarajuće provjere vrlo neozbiljno i amaterski. Medicinski tim je i ranije smatrao da sam ‘sposoban za igru’ kada sam se ozlijedio prije utakmice u Luksemburgu i natjerali su me da sprintam prije te utakmice, što je rezultiralo ozbiljnijim ozljedama.

Tada jesam razgovarao sa Spahićem i imali smo dobar razgovor, rekao sam mu da ovdje neću biti od koristi i da bih volio da se dobro pregledam i da počnem rehabilitaciju što je prije moguće i on je na to pristao. A razlog zašto im nisam odgovorio nakon što sam se vratio u Sheffield je to što su meni rekli jedno, a medijima drugo. Na kraju je to bila moja ispravna odluka jer su me dobro pregledali ovdje u Sheffieldu, započeli moju rehabilitaciju, počeli lagani trening u srijedu i ako budem dobro napredovao igrat ću u petak.

VEZANA VIJEST VIDEO / BiH osvojila prvi bod u Ligi nacija, u 89. ih poraza spasio sjajni Vasilj

Sada o mom “ocu”; nisam želio da ovo bude javno, niti smatram da treba biti javno, ali došli smo do točke kada se stvari više ne mogu ignorirati, no ovo je posljednji put da se na ovaj način o ovome ovako oglašavam. Jedino što kao sin bilo tko želi od svog oca je podrška i ponos. Nažalost ja sam toga dobio jako malo.

Ono što sam dobio većinu vremena bile su manipulacije, laži, prevare i skoro svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju “moć” nad ženama, ali nikada nije imao m**a da se suprotstavi drugom muškarcu. S majkom imam jako dobar odnos, podržavam je financijski, tako da kada on kaže da me nije briga za roditelje je čista laž. To nije muškarac. On juri ljude do kojih mi je stalo svaki put kada se pojavi problem. Ne želim ulaziti u stvari koje su se događale kada sam bio mlađi, ali ako vjerujete u njegov intervju, možda biste trebali napraviti intervju i s mojom majkom da vidite šta ona ima za reći o njemu kao osobi i kao ocu?

GROZNE stvari je uradio osobama koje volim, ali o tome ne želim govoriti ovdje. Postoji toliko mnogo razloga što sam prekinuo kontakt s njim. Reći ćete “ali on ti je otac, život je kratak”? Vjerujte mi, pokušao sam MNOGO puta da popravim stvari, da zaboravim što je napravio i svaki put kada ispravim stvari, završimo opet na početku, a on se ne mijenja uopće, čak ni najmanje.

Bilo je mnogo prilika kada me je javno vrijeđao i otkako sam se oženio i suprugom, što on radi samo da me ‘naljuti’ i ‘dobije reakciju’ od mene. Bez previše otkrivanja, dobio je novčanu ponudu i kuću u Italiji ako me uvjeri da se pridružim agenciji koja radi sumnjive poslove i sve ‘ispod stola’. Ja kao čovjek nikada ne bih sudjelovao u nečemu takvom.

Biti prodat klubu samo zato što je vaš agent sklopio dogovor i ljudi koji su uključeni će dobiti novac ispod stola samo da ja odem da grijem klupu i ne napravim sve kako treba je snažno NE za mene i on očigledno brine samo o novcu i sebi, tako da mu je dobro. Nije bitno ako ne uspijem tamo gdje želim da idem u svojoj karijeri, napravit ću sve kako treba i biti ponosan na ogroman trud koji ulažem svaki dan.

Više puta je moj otac također izjavio kako želim napustiti Sheffield United i da ne želim biti ovdje, što mi je u Engleskoj pokvarilo reputaciju, a takve izjave su u potpunosti netočne. Ovo je grad i klub koji su mi dali moje najljepše uspomene u životu, uključujući rođenje mog sina.

‘Sihir’… Imam snažnu vjeru u Allaha i ona mi nikada ne može biti oduzeta. Napravit ću sve što mogu da zaštitim svoju obitelj i ljude koje volim od zlih ljudi poput njega.

Reći da je moja supruga bacila na mene crnu magiju je veoma uvredljivo za mene, a posebno za moju suprugu, jer je ona sjajna.

Veoma je teško naći ženu koja će se brinuti o tebi kao što to radi ona i veoma sam sretan da moj sin ima tako nevjerojatnu majku. I onda reći da me ne pušta na susrete reprezentacije? To je smiješno i samo pokazuje koji nivo inteligencije ima ovaj lažov.

Ima mnogo supruga nogometaša koje ne mare za karijere muževa, ali ona nikada nije propustila utakmicu, čak ni kada je bila u 9. mjesecu trudnoće došla je na moju utakmicu samo nekoliko dana prije nego što mi je rodila sina. Ona je moja najveća podrška i reći da me ne pušta je glupavo, ali što očekivati ​​od narcisa?

Veoma sam razočaran, ali nisam iznenađen što je došlo do ovoga. Nikada nisam želio da to bude javno, ali kada imaš oca koji te aktivno pokušava kontrolirati, gurnuti prema dolje i povrijediti tvoju reputaciju, morao sam to učiniti.

U zaključku; cijela zemlja se okrenula protiv mene, moje žene i sina. Dobio sam izuzetno ružne uvrede i zlostavljanja… Možete mi sve to pisati, ali da napadnete i moju obitelj? Ne, ne i ne. Odmalena mi je oduvijek bio san da igram za reprezentaciju. Najveći razlog zbog kojeg sam odabrao igrati za Bosnu i Hercegovinu bio je taj što sam se mogao povezati s našim ljudima, našim navijačima.

Nekada sam mislio da imamo najbolje navijače, koji nas igrače uvijek podržavaju kada pobjeđujemo, remiziramo ili gubimo. Uvijek glasni i raspjevani. Ali, nažalost, nakon ovog prošlog tjedna, ovako napasti moj osobni život? Tisuće poruka koje govore sve najgore stvari koje možete zamisliti? Kao što sam rekao, najveći razlog zbog kojeg sam odlučio igrati za BiH je bio naš narod.

Sada više nemam razloga da dolazim i igram. Mnogo toga nije u redu u reprezentaciji, ali nisam mislio da ću stati zbog navijača. Nemam ego, ne mislim da sam ‘Sergio Ramos’, ne želim nikakav poseban tretman, cijenim svoj mir u životu i ovo dramsko s***e se događa previše puta, nemam energije i volje da se nastavlja sa ovom dramom. Najljepše sjećanje, nakon rođenja mog sina, bilo je to što sam prvi put čuo nacionalnu himnu na mojoj prvoj utakmici protiv Sjeverne Irske. Odlučio sam u bliskoj budućnosti ne nastupati za reprezentaciju. Suigračima i novom stručnom stožeru želim sve najbolje”, poručio je Ahmedhodžić.