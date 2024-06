(VIDEO) Hodoba: Sve me podsjeća na 2002. godinu, postajemo svjesni da zlatna generacija više ne može

Podijeli :

Komentator Sport Kluba Ivan Hodoba osvrnuo se jučerašnji susret Hrvatske i Albanije.

Qazim Lači je doveo Albaniju u vodstvo u 11. minuti. Hrvatska je došla do preokreta, kad je Andrej Kramarić izjednačio u 74. minuti, a Klaus Gjasula autogolom donio vodstvo Hrvatskoj u 76. minuti. Isti je igrač u petoj minuti sučevog dodatka pogodio za konačnih 2-2.

“Raspoloženje je nikakvo, a prema ovom što smo vidjeli jučer i protiv Španjolske, nemam razloga za biti previše optimističan u vezi nastavka turnira. Nije zgodno spašavati se protiv Italije. Znalo se da Hrvatska mora dobiti Albaniju, a sada je stanje prilično problematično“, objasnio je Hodoba te nastavio s analizom.

“Hrvatska nema dovoljno energije, trke ni dobru igru bez lopte. Nakon postignutog gola za 2:1 izgledali smo posve izgubljeno, ne mogu vjerovati da igrači tako ‘šeću’ po lijevoj strane i da u 180 minuta turnirskog nogometa nema nijednog prekršaja za žuti karton. Događaju se elementarne pogreške.

Italija se u takvoj situaciji protiv Albanije uspjela vratiti. Mislim da je Španjolska sada favorit, ali Italija ima trku i dinamiku što Hrvatska nema i nikako joj ne odgovara.”

Osvrnuo se i na probleme u obrani te dramatičnu završnicu.

“Nakon pobjede protiv Portugala, Hrvatska je valjda mislila da će se Španjolska i Albanija pobijediti same od sebe, to tako ne ide. To ide i na dušu izbornika koji je išao nakon preokreta zatvarati utakmicu, trebao je to napraviti s dodatnim stoperom. Čitav niz krivih procjena donio je do ovakve slike Hrvatske.

Nije sve tako crno, drugo poluvrijeme protiv Albanije može biti model za susret s Italijom, ali preostaje vidjeti kojoj će postavi izbornik dati povjerenje.

Ne vjerujem previše ni u jednu opciju, sve me podsjeća na 2002. godinu kad je nastupila smjena generacija i vidjelo se da zlatna generacija iz 1998. više ne može. Hrvatska ima sjajne igrače za budućnost, u njihovim se riječima vidi mudrost, ali od riječi se ne živi, treba to pokazati na terenu.”