Štimac za SK: Italija? Pa bolji smo od njih baš na svakoj poziciji

Nekadašnji izbornik smiruje nervozu, daje podršku izborniku, vjeruje u naše iskustvo i moć koju nismo pokazali na dosadašnjem Euru.

Bivši Vatreni Igor Štimac vratio se u Split. Epizoda u Indiji je završila, ali kraj nije bio gospodski, nakon otkaza

“Nažalost, nismo se rastali u fair-play tonu. Sada savez ima posla s mojim odvjetnikom, potražujem cijelog ugovora. Dakle moraju mi platiti preostale dvije godine.”

Štimac odmara u krugu obitelji, kao i cijela nacija čeka ponedjeljak i odlučujuću bitku Hrvata i Talijana u Lepizigu.

“Nakon dvije utakmice čini mi se kao da se svijet srušio, a nije mi jasno zbog čega. Bili smo bolji od Albanije, a Španjolska nam je tri puta uputila udarac u okvir i zabila tri gola. Naravno, naša su očekivanja, posebno nakon zadnjih natjecanja velika, kao da ćemo sve to lako prolaziti. Imamo problema, od njih ne možemo pobjeći, ali sve je otvoreno. Sve još stane u jednu utakmicu protiv reprezentacije velike povijesti, ali ne trenutno i velike momčadi. Po meni smo mi puno bolje izgledati protiv Španjolske nego Italija.”

Italija je prvak Europe, zna se natjecati. No, ima jedna kvaka – nikad nas nisu nadjačali.

“O povijesti ne bih, samo bih pitao nogometne stručnjake u kojoj su to liniji i na kojoj poziciji Talijani bolji od Vatrenih. Eto, ako mi to može netko reći. Tvrdim da smo bolji u svakoj. Moramo biti spremni na to da će Italija pokušati igrati na česte prekide, pokušati ‘ubiti’ ritam utakmice. Moramo biti pažljivi da ne upadnemo u njihov ritam. “

Spomenuli ste probleme, pa da ih evidentiramo.

“Prvi je realizacija. Nažalost, nemamo velikog centarfora, tako da moramo kroz igru i šanse doći do izgledne prigode za pogodak. Ne možemo se mi osloniti na to da ćemo iz jedne polu šanse zabiti gol ili dva kako se kaže. Drugi je nažalost u obrani i taj brine. Da budem do kraj precizan, problem je po izgubljenoj lopti. Nekako prelagano primamo golove iz polu kontre i kontre. Tu moramo biti puno bolji, koncentriraniji.

Ne čini vam se da je Dalić pomalo nesiguran. Dva puta je kompletno promijenio obranu, stopere, bekove, napadače?

“Mislim da je previše kritike upućeno Daliću jer turnir traje. Nažalost, mi smo uvijek nestrpljivi, želimo stalno pobjede, ali nogomet je i poraz. Za konačne zaključke uvijek ima vremena, odnosno možemo pričati o njima nakon turnira.

Još malo o Daliću.

“Kao izbornik ovisi o tome u kakvom su mu stanju na kraju sezone došli igrači. Mi možemo nagađati i zaključiti da u ove dvije utakmice nije bilo potrebne brzine i svježine. No, on i stožer jedini imaju uvid u trenutnu situaciju. I vjerujem da imaju A, B, i C plan.”

Je li opcija promjena sustava?

“Da, zašto ne. Dalić mora znati tko mu koliko može dati u ponedjeljak. Ima opcija, no ono što sam vidio, nemamo prava krila za ono što smo dosad željeli igrati. Ne bih se bojao promijeniti sustav ili 4-4-2 u rombu, ili s 3 otraga i visokim bekovima. U svakom slučaju ja se ne bojim.”

Modrić i Brozović su pod posebnim ‘skenerom’, osjeti se da nisu onakvi na kakve smo navikli. U anketama su mnogi otkrili da trebaju u igru nove, mlade snage.

“To smo mi, lako zaboravljamo što su dali za reprezentaciju. Modrić je naš vođa, ako treba, Dalić mu mora sve podrediti, pronaći način kako će se najmanje potrošiti, a pritom biti opet jako značajan. Brozoviću se osjeti pad, ali to je život ” – zaključio je Štimac.