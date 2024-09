Špehar za SK: ‘Raduje igra i sve što smo pokazali, a Matanović je materijal da ga se trpi na duge staze’

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Hrvatska može biti zadovoljna sa ulaskom u novo izdanje Lige nacija. Iako je ostvaren polovičan uspjeh (prvo poraz pa onda pobjeda), dvoboji protiv Portugala i Poljske definitivno zaslužuju prolaznu ocjenu s obzirom na prikazanu igru. Nastavak natjecanja, koji je na rasporedu sredinom listopada svakako treba gledati sa puno optimizma. Za nadati se da će u tom razdoblju pobijediti Škotsku i još jednom Poljsku, čime bi praktički osigurala prolaz u četvrtfinale. Razgovarao: Matej Kalem

Robert Špehar je u razgovoru za Sportklub prokomentirao naš zadnji nastup i učinak u prva dva susreta. Ujedno se osvrnuo na Modrića i njegov jubilej što se nastupa tiče te Škotsku, koja nam je idući protivnik.

Kako ste vidjeli drugi nastup Hrvatske u Ligi nacija?

“Prvo, čestitao bih rođendan Modriću. Isto tako za sve njegove jubileje. Bilo mi je jako drago da smo Vidu lijepo ispratili u njegovom Osijeku. Bilo je zaista sjajno. Uvod u utakmicu bio je svečarski, ali mislim da smo dominirali terenom od prve minute. Imali smo posjed lopte, dominaciju i stvorene šanse. Nemam riječi kako bih nahvalio Modrića, koji nas predvodi. Od prve do zadnje minute vodio nas je prema pobjedi. Žao mi je što u prvom poluvremenu nismo zabili jer smo zaslužili. Bili smo bolji i dominantni, a na kraju pobijedili sa ne baš velikim rezultatom iako je Modrić zabio sjajan gol. Zadnja linija zaista je djelovala sjajno, a Livaković je dobro branio i pokazao koncentraciju. Neću reći da je netko slabo odigrao jer je utakmica zbilja bila dobra. Neke linije možda nisu funkcionirale kako bi mi htjeli, ali podržavam Matanovića te čestitam Daliću i stožeru što su ga otkrili. Mislim da je Matanović materijal da ga se trpi na duge staze. Nije dao gol, ali imao je svoje šanse. Puno radi, traži loptu i dubinu te želi igrati. Pokretan je, igra fazu obrane, skače i napada prostor. Pitanje je trenutka kada će dati gol i kada će mu se otvoriti. To je ono što najviše raduje nakon ove dvije utakmice. Igrali smo protiv Poljske, koju uopće ne treba podcijeniti. To je ozbiljna i perspektivna reprezentacija, koja ima Lewandowskog u napadu te dosta ozbiljnih igrača. Poljska se razvija, puno ulaže i ima fenomenalne stadione. Mi se ne trebamo opterećivati sa drugim i trećim mjestom sa Svjetskog prvenstva. To je nemoguće ponavljati, ali smo druga dimenzija za Poljsku. Rezultat je trebao biti puno veći, ali raduje igra i sve što smo pokazali.”

U prva dva ogleda Hrvatska je ostvarila pobjedu i poraz te osvojila tri boda. Možemo li biti zadovoljni?

“To je onaj dio, koji želim još jednom ponoviti. Reprezentacija nas je razmazila u toj mjeri da smo jednom drugi i dva puta treći na svijetu. Kada izgubimo 2:1 od Portugala u gostima, to se vodi kao neuspjeh. U prvom poluvremenu nismo djelovali dobro, ali nakon 1:0 nismo pokleknuli niti se raspali. Vratili smo se i to je veličina jedne reprezentacije. U drugom poluvremenu izgledali smo sasvim dobro i možemo biti zadovoljni. Izgubili smo, ali poraz je sastavni dio igre kao pobjeda i remi. U Osijeku imali smo test u smislu hoćemo li se raspasti protiv Poljske ili ćemo pokazati dobru igru i pobijediti. Pokazali smo da smo dobro igrali i pobijedili. Mislim da ne trebamo žaliti za Portugalom od kojeg smo izgubili, ali prije toga mi smo dobili njih. Ne vidim nikakvu dramu u porazu od Portugala.”

Modrić je protiv Poljske upisao jubilarni, 180. nastup za Hrvatsku. Izjednačio se sa Sergijom Ramosom, koji se prošle godine oprostio od reprezentacije Španjolske (imao također 180). Ostali su mu samo Messi (ima 187) i Ronaldo (ima 214 nastupa). Ovo je fantastičan doseg za njega.

“Što se Luke tiče, iluzorno je nabrajati njegove statističke stvari. Činjenica je da je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, koji je najveći klub na svijetu. Sve ovo što je nabrojeno zaslužuje kapu do poda. On je bio na svakom dijelu terena, a na početku akcije otvarao se kao bek. Od njega kreće akcija i on je prvi u organizaciji igre, asistencijama, fazi napada da prati akciju, šutne, namjesti ili zabije. On je taj, koji na kraju zabije i riješi utakmicu, a prvi je u presingu, pritisku, uklizavanju ako treba te da smiri igru i da digne atmosferu. On je neponovljiv i prvi ikada u povijesti Hrvatske što se igrača tiče. Jednostavno uživa u igri, nogometu i reprezentaciji.”

Naš sljedeći suparnik je Škotska, koja je zadnja u poretku sa dva poraza i bez bodova.

“Mislim da je izborniku Daliću i kapetanu Modriću te svima ostalima jasno da su toliko toga prošli zajedno. Imali su uspona i padova te nikome ne pada na pamet da se podcijeni Škotska. U današnjem nogometu nikoga se ne može i ne smije podcijeniti. Svi igraju nogomet i svi ga treniraju. Škotska je tip reprezentacije, koja se baca na kopačku. Igrači nastupaju sa žarom i ako protiv njih ne uđeš sa 200%, loše ti se piše. Siguran sam da nitko ne misli kako će biti lagana utakmica s obzirom da je Škotska zadnja u poretku.”

Kako su vam se činili nastupi Škotske protiv Poljske i Portugala?

“Ono što sam mogao pogledati bilo je više kroz sažetke. Škotska igra identičan nogomet, koji je borben i ima preskakanje igre. Nitko ih nije rezultatski nadigrao, a Poljsku i Portugal je namučila. Sa Poljskom bilo je ravnopravno u smislu hoće li pobijediti ili će Poljaci biti bolji. Protiv Portugala čak je vodila do ne znam koje minute, ali presudio joj je Ronaldo. Ono što je važno istaknuti je da nije izgubila 5:1, nego 2:1. Sigurno je da imamo kvalitetu kako bi pobijedili Škotsku.”