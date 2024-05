Španjolski izbornik: Vjerujem da razvijamo najbolje igrače na svijetu

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Images

U trenucima kada Španjolski nogometni savez (RFEF) trese niz velikih afera, zbog kojih je španjolska vlada uvela nadzor nad RFEF-om, izbornik "Furije" Luis de la Fuente (62) priprema momčad za skorašnji nastup na EURO-u na kojem ih očekuje i ogled protiv Hrvatske.

Način na koji španjolska reprezentacija može prebroditi trenutnu oluju oko nogometnog saveza je da se drži zajedno, utiša buku i koncentrira se na svoje nastupe na terenu, istaknuo je De la Fuente u razgovoru za agenciju Reuters.

Španjolska će na skorašnjem EP-u igrati u skupini B zajedno s Hrvatskom, Italijom i Albanijom. “Furija” svoj put u Njemačkoj otvara 15. lipnja u Berlinu protiv Hrvatske, potom slijedi okršaj protiv Italije 20. lipnja u Gelsenkirchenu, te završni ogled u skupiniu protiv Albanije 24. lipnja u Dusseldorfu.

“Moramo se baviti čisto sportskim stvarima. Moramo se usredotočiti na ono što možemo kontrolirati. Ovo je osnovno, ali je vrlo stvarno. Držite se nogometa,” kazao je španjolski strateg.

“Zabrinut sam oko toga kakvi će biti objekti, trening kamp, tereni, putovanja. Kako ćemo izgledati na terenu. Sve ostalo, sva medijska buka koja postoji oko nas, neće nam pomoći. Moramo biti potpuno i apsolutno fokusirani na ono što je za nas najvažnije, natjecanje,” dodao je.

U trenucima dok je EURO pred vratima, španjolski RFEF trese niz skandala. Uz istragu korupcije koja je u tijeku, te afere oko neželjenog poljupca koji je bivši šef RFEF-a Luis Rubiales dao igračici Jenni Hermoso nakon što je Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo nogometašica, španjolska vlada je prije dva tjedna osnovala poseban odbor za nadzor upravnog tijela dok ne održi nove izbore.

Vlada je uvela nadzor nad RFEF-om zbog moguće korupcije jer je vodstvo saveza napravilo “brojne pogreške u upravljanju”. Sporni su brojni ugovori iz proteklih pet godina preko kojih se navodno prao novac, zbog čega je policija koncem ožujka upala u prostorije Saveza, a privedeno je sedam osoba.

Među privedenima je bio i Rubiales koji je ispitan od strane vlasti, a jedno od njegovih imanja također je pretraženo. Pretreseno je i desetak drugih prostorija. Španjolska vlada osnovala je poseban odbor za nadzor Kraljevskog španjolskog nogometnog saveza, a Komisija za nadzor, normalizaciju i reprezentaciju vodit će rad RFEF-a do novih izbora za čelnike saveza.

Bez obzira na “buku” oko njega, De la Fuente je poručio kako će se držati filozofije na kojoj je oduvijek inzistirao – igračev karakter i vrijednosti jednako su važni kao forma i talent.

“Više volim raditi s dobrim ljudima. Naravno, velikim profesionalcima, ali i dobrim ljudima. Dobar profesionalac, ali sumnjive ljudske kvalitete, to mi ne daje sigurnost. Želim ljude oko sebe, dobre ljude koji su voljni raditi, spremni žrtvovati se za osobu pored sebe, koji su podrška. Kada morate upravljati grupom ljudi, puno je lakše raditi s takvim ljudima nego s drugima koji vam mogu stvarati probleme,” poručio je.

Španjolski mediji smatraju kako De la Fuente, ima prednost jer jako dobro poznaje mnoge španjolske igrače. Pridružio se RFEF-u 2013. kao menadžer za igrače do 15 godina, a radio je s igračima kao što su Pedri, Mikel Oyarzabal, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Marco Asensio i Dani Olmo. Potom je osvojio Europsko prvenstvo s igračima do 19 godina 2015. i igračima do 21 godine 2019. i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Seniorsku vrtu je preuzeo u prosincu 2022. godine, a godinu potom je osvojio Ligu nacija pobjedom protiv Hrvatske u finalu.

“Jako dobro poznajem španjolski nogomet i vjerujem da razvijamo najbolje igrače na svijetu. Ali da biste postali prvak morate igrati kao ekipa. Momčad mora biti kohezivna, ujedinjena, homogena grupa koja ima zajednički i jasan cilj. I mislim da smo konsolidirali veliku grupu ljudi, veliku ljudsku grupu. Neka sada nogomet priča i neka talentirani nogometaši, na koje vjerujem da možemo računati, budu prave zvijezde ove priče, zvijezde na terenu,” zaključio je španjolski izbornik.