Piksi: Nije to to, pribrat ćemo se pred Njemačku

Svega desetak minuta poslije poraza u Beču, izbornik Srbije Dragan Stojković najavio je naredne korake.

Ističući da su “osjećaji pomiješani“, osvrnuo se na poraz od Austrije (1:2).

„Krivo mi je što smo izgubili, ali sam i zadovoljan reakcijom i događanjima u drugom dijelu utakmice, ili blizu gola. Nismo zaslužili izgubiti, ostao je iza nas jak test protiv kompaktne ekipe, kakve je Austrija, čekaju nas takve utakmice u Njemačkoj. Za trenere nema spavanja, napravit ćemo analizu i u vizualnom dijelu predočiti igračima gdje su bili dobri, a gdje loši. Idemo naprijed“, istakao je Dragan Stojković.

Imala je dosta problema Srbija na početku utakmice.

„Počeli smo sa četvoricom u posljednjoj liniji u početnoj fazi igre i opet me nešto uvjerilo da to nije to. Potrebno je izaći visoko, napasti protivnika i iz naše igre stići do golova. Ne zaboravite da smo imali dobre šanse u prvom poluvrmenu. Nismo ih iskoristili, valjda ćemo u Njemačkoj biti efikasniji i uspješniji u napadu.“

Odlučio se Stojković i na nekoliko prinudnih rešenja.

„Imali smo problema sa Kostićem, Spajić je tražio zamjenu, Lukić nije spreman za 90 minuta. Rješavat ćemo probleme u hodu, bit ćemo pravi u Njemačkoj, pribrat ćemo se što je najbolje. Očekuje nas također kvalitetna ekipa Švedske, već za četiri dana. Nisam sretan zbog poraza, ali jesam kako smo odgovorili nastavku utakmice. Mora biti bolje, nikako drugačije!“