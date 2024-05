Petković: Ne znam ostajem li u Dinamu, ali neću otići samo da negdje odem

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Napadač Dinama osvrnuo se na turbulentnu sezonu, a komentirao je i zvižduke na Trgu tijekom govora.

Bruno Petković bio je jedan od glavnih nositelja Dinama koji je na kraju uzeo naslov prvaka Hrvatske, kao i Kup.

“Možda je to bilo neočekivano koliko je navijača stiglo na feštu. Dali su nam maksimalnu podršku tijekom cijele sezone, ne samo na njezinom kraju. U sezoni u kojoj nije sve bilo baš bajno. I onda na kraju taj odlazak sa stadiona, vožnja autobusom, pratnja po gradu i ispunjen Trg te napuni nekom energijom i emocijom. Bilo je slavlja otkako sam ovdje, ali otkako sam ovdje ništa se ne može mjeriti s ovim na Trgu”, rekao je Petković za Germanijak.

O zvižducima na Trgu:

“Ja sam puno puta bio izviždan. Doduše, rijetko zbog rečenica a nešto više zbog igara koje sam pružio na travnjaku, jer nekada ne ide kako sam to zamislio. Jesu li me zasmetali zvižduci? Nisu, ali nije mi bilo drago. Jednostavno, trebamo biti svjesni kako se ne živi od danas. Da postoje osobe koje su napravile rezultate s Dinamom. Ako su uzeli nešto što nisu trebali, to će se već raščistiti na mjestima koja su predviđena za to. No, ne možemo osporiti ogroman broj godina koje su dali Dinamu. I da taj je Dinamo zadnjih godina napravio velike stvari u rezultatskom smislu. Mislim da je najmanje što sam mogao jest zahvaliti im se i svemu tome. Uostalom, mislim da nam generalno treba malo više zahvalnosti za neke stvari koje su se događale prije. Nemam kontakt s Mirkom Barišićem i svjestan sam kako je red da dođu novi ljudi s novom energijom i ciljevima. Sasvim normalan slijed je i odlazak Vlatke Peras iz kluba. Nemam benefit od Vlatke i Barišića i želim da je Dinamo svakog dana bolji i zdraviji, ali treba se zahvaliti onima koji nisu bili tu. Iskreno, želim da jednog dana Arijan Ademi i Bruno Petković ne budu izviždani zbog nekoliko loših partija nego da imamo na umu koliko su dali Dinamu.”

Prošlo ljeto bilo je ponuda, ali Petko je odlučio ostati u Maksimiru.

“Imao sam više ponuda. U jednom trenutku sam htio, pa nisam. Nisam bio siguran. Igrači su odlazili, Dinamo je bio sve čvršći u stavu da me ne pušta. Sada, gledano iz ove perspektive, apsolutno mi nije žao. Puno se dogodilo toga. Imao sam milijardu poziva s milijardu strana ali na kraju mislim da sam donio dobru odluku i da si nemam što za zamjeriti. Na koncu, uzeli smo duplu krunu, napravili veliku sezonu i zadovoljan sam svojom igrom i suigračima. Dinamo je ipak moj klub. Drago mi je da sam ostao, da su neki klinci stasali uz mene. Da je klub involvirao navijače. Dobili smo dojam da više ljudi živi za Dinamo a sve to ne bih osjetio da sam otišao… Nadam se kako će sve ići u dobrom smjeru s novim ljudima koji su stigli. Da će držati Dinamo, graditi ga što većeg i boljeg”, rekao je Petković pa odgovorio na pitanje “s Brunom Pekovićem u dresu Dinama ili ne”?

“Nisam još razmišljao toliko intenzivno o tome. Nije vrijeme, a nije niti mjesto. Imam obaveze, ne bih se sada htio time zaokupljati. Sretan sam i zadovoljan što sam doma i nemam potrebe ići negdje samo da odem. Svjestan sam toga da sam dao Dinamu puno, svjestan da je Dinamo i meni dao jako puno. Da budem potpuno iskren, još uvijek nisam donio odluku. Što god da se dogodi, dogodit će se, ali još uvijek sam igrač Dinama.”

Komentirao je i nadolazeći Euro u Njemačkoj.

Prva je utakmica sa Španjolskom.

“Ako bude neko raspucavanje, nema me…”, nasmijao se Petković pa nastavio:

“Protivnik kojeg poznajemo, jedni od najboljih na svijetu. Konstanta su, imaju ponajbolje igrač svijeta i bit će teško ali ne i nemoguće.”

Pa onda okršaj s Albanijom.

“Bili su prvi u skupini, i ne smije ih se podcijeniti. Jako su živi, energični i agresivni a imaju i kvalitetu. Nikome neće biti lagano s njima”.

Hrvatska skupinu završava protiv Italije.

“Brane titulu. Igraju dobar nogomet, bez obzira na to što se nisu plasirali na SP. Vidite po tome koliko je teško doći do završnice. Jako su dobri, imamo dosta igrača koji igraju tamo pa ih poznajemo, ali u svakom slučaju neugodan protivnik”.