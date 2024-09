Olić: Ovo nam je važna utakmica, ulazimo kao favoriti, ali neće biti lako

Podijeli :

Što prije postignemo pogodak to će nam ostatak utakmice biti lakši, rekao je Ivica Olić, novi izbornik hrvatskih nogometaša do 21 godine prije kvalifikacijske utakmice za odlazak na EP protiv Farskih otoka u četvrtak.

Utakmica se igra na stadionu NK Rudeš od 17 sati, a Hrvatska U21 je trenutačno treća na ljestvici skupine G te ima četiri pobjede, remi i poraz, odnosno, 13 bodova. Farski otoci su jedno mjesto slabije plasirani, a imaju dvije pobjede, remi i tri poraza. Vodeći je Portugal a 18 bodova iz sedam susreta, dok je na drugom mjestu Grčka s 14 bodova u osam nastupa.

“Sigurno da nam je to jako važna utakmica za ovaj tijek kvalifikacija i da se spremamo da od prve minute mi budemo ti koji će diktirati tempo utakmice i, naravno, da pokušamo što prije probiti taj defenzivni blok. Neće biti lako, Farski otoci su u Portugalu uspjeli do 60. minute držati 0-0, a poslije primljenog pogotka su se raspali. Bit će vrlo važno da što prije dođemo do gola, ali ako ne uspijemo, treba biti strpljiv i ne gubiti glavu“, rekao je u najavi susreta izbornik Ivica Olić, nekadašnji proslavljeni hrvatski reprezentativac.

Ranije tijekom kvalifikacija Hrvatska U21 je ovog suparnika pobijedila u gostima 4-2, a posljednji hrvatski strijelac na tom susretu bio je Marin Ljubičić, inače igrač LASK-a.

“U ovu utakmicu ulazimo kao favoriti. Mislim da nas i oni na taj način gledaju, ali ne smijemo ih nikako podcijeniti. Vodili smo protiv njih na Farskim Otocima i oni su se skoro vratili. Imali su šansu izjednačiti, ali na kraju smo zabili četvrti gol i uspjeli pobijediti. Mislim da u ovu utakmicu želimo ući sa što ranijim golom, ali ne treba to stvarati pritisak jer znamo svoju kvalitetu i sigurno ćemo u ovoj utakmici dočekati da zabijemo prvi gol pa će se otvoriti da zabijemo i više”, rekao je Ljubičić.

Nakon ovog susreta Hrvatskoj U21 slijedi i ogled protiv vršnjaka iz Portugala 10. rujna u Karlovcu.