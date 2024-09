Modrić: Nije bitno koliko sam se lomio oko odlaska, tu sam i motiviran sam kao prije

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Image

Kapetan Vatrenih je najavio utakmicu s Portugalom.

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra, u četvrtak, 5. rujna započinje svoj put u novom izdanju Lige nacija.

Prvi će protivnik biti Portugal, a na mitskom Estadio da Luzu će Dalićevi izabranici odigrati prvu utakmicu još od, za Hrvatsku neslavnog Europskog prvenstva u Njemačku.

U Lisabonu je održana i konferencija za medije na kojoj je sudjelovao i kapetan Hrvatske Luka Modrić koji se prvo osvrnuo na Euro:

“Euro nije završio na način kakav smo očekivali. Cilj nam je bio prolazak grupe. S pravom smo imali velika očekivanja. Stvorila se velika euforija. Nekad u nogometu stvari ne idu onako kako svi želimo. Dali smo sve od sebe. Želimo sad odigrati dobar turnir Lige nacija. Nadamo se da možemo ponovo do Final Foura. Želimo da se što više igrača nametne i isprofilira za budućnost i kvalfifikacije za Svjetsko prvenstvo.”

Neizbježna je bila tema njegova odlaska iz reprezentacije:

“Nije bitno koliko sam se lomio oko odlaska iz reprezentacije. I dalje sam tu i motiviran sam kao i prije. Najveći mi je ponos igrati za Hrvatsku. Sretan sam da me u ovim godinama izbornik želi i da je Savez sretan što sam tu. Mislim da mogu pomoći i tu sam za što god treba. Daleko je SP u Americi. Ne želim ništa planirati unaprijed. Ne znam koliko je to realno iz ove perspektive. Cilj je odraditi što bolje Ligu nacija. Trebam slušati svoje tijelo i vidjeti što se događa od utakmice do utakmice.”

Komentirao je reprezentaciju Portugala:

“Očekuje nas težak protivnik. Portugal nam nije ležao do one zadnje prijateljske. No ovo je drugačije jer je natjecateljska utakmica. Nadam se da ćemo biti pravi, imamo sve preduvjete da budemo rastrčani i borbeni. Nadam se da ćemo biti dobri i prikazati Hrvatsku u pravom svijetlu.”

Za jednog Portugalca je kazao kako je igrač ‘po njegovom guštu’:

“Portugal ima vrhunske igrače iz najboljih svjetskih klubova. Znamo ih sve, ne bih izdvajao nikoga. Meni je osim Cristiana Ronalda odličan Bernardo Silva. Igrač je po mom guštu.”

Modrić je pričao o mladim igračima u redovima Vatrenih:

“U našoj reprezentaciji ima puno talentiranih igrača koji mogu kroz godine nositi momčad u budućnosti. Prije smo to bili Ćorluka, Dudu, ja… Oni te tjeraju da budeš bolji i da se boriš s njima. Ja sam kompetitivan po prirodi i dobro je za mene da sam njima okružen. Postepeno moramo graditi momčad, nemamo veliku bazu igrača. Ne možemo se preko noći riješiti starijih igrača kao neke druge reprezentacije s većim fondom igrača.”

Utakmica između Portugala i Hrvatske igra se sutra, s početkom u 20:45 sati, a u skupini se još nalaze Poljska i Škotska.